Le CSC Nouvelon célébrera ses 400 finissantes et finissants

Plus de 400 élèves de la 12e année des dix écoles secondaires du Conseil scolaire catholique Nouvelon seront à l’honneur les 16, 17, 22, 24, 28 et 29 juin prochains. Afin de veiller à la santé et au bien-être des élèves et de son personnel, les écoles secondaires valoriseront leurs élèves en diffusant une célébration des finissantes et finissants en format virtuel. Les écoles secondaires pourront bonifier cette activité de reconnaissance avec la remise de certificats de mérites, de toges et mortiers, et autres éléments de valorisation en format service-au-volant aux élèves.

« Nous souhaitons beaucoup de succès à nos finissantes et finissants dans les prochaines étapes de leur vie. Nous les encourageons de puiser dans le riche bagage de connaissances qu’ils ont pu acquérir dans les écoles du CSC Nouvelon et de demeurer de jeunes citoyens épanouis fiers d’être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la société, » déclare M. André Bidal, président du CSC Nouvelon.

« Nous félicitions nos finissantes et finissants de s’être si bien appuyé sur leurs habiletés technologiques et d’avoir fait preuve de ténacité et de résilience. Grâce à cet effort ainsi qu’à leur capacité de se surpasser et de relever de nouveaux défis, nos élèves peuvent être fiers d’avoir complété leur parcours au secondaire avec brio et peuvent regarder vers l’avenir avec confiance », explique M. Paul Henry, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon.

Horaire des cérémonies virtuelles des finissantes et des finissants des écoles du CSC Nouvelon