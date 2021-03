L’Ontario soutient les secteurs du tourisme et de l’accueil durant la COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario versera environ 100 millions de dollars pour la nouvelle Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises du secteur du tourisme et de l’accueil, une subvention unique, et 100 millions de dollars pour un nouveau programme de relance ponctuel.

Cet investissement important fait partie du Budget de 2021, Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie, et soutiendra l’industrie touristique de la province pendant qu’elle se remet des impacts de la COVID-19. Le montant total du soutien accordé par le gouvernement de l’Ontario aux industries du tourisme, de la culture, des sports, des loisirs et du patrimoine depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 625 millions de dollars.

Le premier ministre Doug Ford, a fourni des détails à ce sujet aujourd’hui. Il était accompagné de la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, et du ministre des Finances et président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy.

« L’industrie du tourisme est essentielle à l’économie de l’Ontario et nous accordons un soutien financier important à ce secteur pour nous assurer qu’il pourra survivre à la pandémie et contribuer à notre reprise, a déclaré le premier ministre Ford. Ces exploitants et entreprises touristiques emploient des travailleurs locaux à l’échelle de la province et attirent normalement des visiteurs du monde entier. Notre gouvernement continuera de les soutenir pendant cette période difficile. »

Avant la pandémie, le tourisme engendrait des activités économiques de plus de 36 milliards de dollars et soutenait environ 400 000 emplois en Ontario. En raison de la pandémie, le secteur du tourisme a perdu plus de 18 milliards de dollars en revenus uniquement et plus de 200 000 emplois.

Grâce à la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises du secteur du tourisme et de l’accueil, environ 100 millions de dollars seront versés sous forme de paiements uniques de 10 000 $ à 20 000 $ aux petites entreprises admissibles, notamment les hôtels, les motels, les agences de voyage, les parcs d’attractions et les parcs aquatiques, les camps de chasse et de pêche, ainsi que les camps de loisirs et de vacances, y compris les camps d’été de nuit pour enfants. Pour être admissibles, les entreprises doivent démontrer qu’elles ont subi une baisse de revenus d’au moins 20 % et qu’elles comptent moins de 100 employés. Les petites entreprises qui ont reçu la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises ne seront pas admissibles à cette nouvelle subvention.

« Cette année a été la plus difficile que l’industrie du tourisme ait connue. Alors qu’il était auparavant un moteur économique de la province, le tourisme a été frappé par la triple menace que représente la COVID-19, c’est-à-dire une crise sanitaire, économique et sociale, a affirmé la ministre MacLeod. Ce financement essentiel permettra de soutenir les entreprises d’importance régionale, tout en protégeant les emplois dans les communautés qui misent sur les investissements touristiques. »

Le Programme ontarien de relance économique protégera des emplois essentiels dans les communautés de la province et soutiendra les entreprises touristiques à but lucratif qui ont dû cesser totalement ou partiellement leurs activités pendant la pandémie. Le programme sera lancé plus tard cette année et aidera les entreprises touristiques de toute la province à adapter leurs opérations pour rouvrir en toute sécurité et se concentrer sur le marché intérieur pendant la crise en cours. Le programme aidera les entreprises à innover, à s’adapter et à créer de nouvelles offres et expériences touristiques afin d’attirer des visiteurs du monde entier lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité.

Le Programme ontarien de relance économique soutiendra les entreprises touristiques établies et reconnues qui ont été le plus durement touchées par les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’employeurs clés et de catalyseurs du tourisme dans toutes les régions de la province, y compris le Nord. Les entreprises admissibles pourraient être, par exemple, des centres de villégiature, des exploitants de bateaux d’excursion, des parcs d’attractions et des parcs aquatiques, des gîtes touristiques du Nord et d’autres attraits touristiques.

« Les personnes travaillant dans les industries du tourisme, de l’accueil, de la culture, des sports et des loisirs ont été particulièrement touchées par les restrictions nécessaires en matière de santé publique, a indiqué le ministre Bethlenfalvy. Pour protéger les emplois dans ces industries, nous avons investi 400 millions de dollars supplémentaires dans notre dernier budget, ce qui porte notre soutien total à plus de 625 millions de dollars depuis le début de la pandémie. Grâce à ces mesures supplémentaires, nous veillerons à ce que l’Ontario demeure un endroit formidable à découvrir. »

Une population en santé est essentielle à une économie en santé. Maintenant que les vaccins sont administrés, il y a de l’espoir à l’horizon. Le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie prévoit les ressources nécessaires pour finir la lutte contre la COVID‑19, ajoutant aux investissements records que le gouvernement fait pour protéger la santé et les emplois pendant la pandémie mondiale.