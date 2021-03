Les élèves de Saint-Joseph se mobilisent pour protéger les tortues !

Grâce à l’incitation de leur enseignante Mme Kelsey Boisvenue, les élèves de la 5e année à l’école Saint-Joseph (Wawa) ont vu une activité normale de lecture devenir un superbe projet communautaire! Le livre La tortue musquée, une espèce en danger a définitivement capté l’attention des jeunes lecteurs. Les élèves se sont informés des causes ayant mené à la disparation de la tortue et effectué une recherche pour des images. Les élèves ont constaté l’importance de protéger et maintenir les écosystèmes des tortues de l’Ontario.

Les élèves ont par la suite approché leur enseignante avec des affiches et des idées pour venir en aide aux tortues. Par leurs recherches, ils ont identifié le Centre ontarien de conservation de la tortue (Ontario Turtle Conservation Centre) qui vient en aide aux tortues. Mme Kelsey, avec l’appui de l’éducatrice Mme Annette Morden, a poursuivi la recherche et ont pu acheter une trousse d’adoption de tortue. Les élèves ont ainsi obtenu l’histoire d’une tortue que l’organisme a trouvée, réhabilitée, sauvée et libérée.

Les élèves ont impliqué leurs familles et amis dans cette campagne. De ce fait, les familles ont tenu et promu des activités via Facebook afin d’amasser des fonds qui seront envoyés directement à l’organisme.

Pour y arriver, les élèves ont produit et vendu de petits gâteaux et des porte-clés en forme de tortue! Quelle belle initiative!