Comité WAVS & Senior’s at Risk – Lutte contre la fraude 101

Le Bureau de la concurrence du Canada a publié Le Petit livre noir des escroqueries 2e édition et il est disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. Les informations sont inestimables et devraient intéresser pratiquement tout le monde. Au cours des prochains mois, WAVS & amp; Le comité des seniors à risque publiera chaque semaine des informations concernant un type d’escroquerie avec toutes les informations tirées de The Little Book of Scams 2 nd Edition (avec permission).

Les escrocs sont sournois. Ils peuvent cibler n’importe qui, des jeunes aux retraités. Ils peuvent également cibler les entreprises. Personne n’est à l’abri de la fraude. Le secret pour se protéger des escrocs est d’avoir des connaissances – sachez à quoi ressemble une arnaque et comment vous en protéger.

CONTRER LA FRAUDE : UN ABC

En vous munissant des renseignements dont vous avez besoin pour lutter contre la fraude. Protégez vos proches, vous-même et votre argent.

Vous travaillez fort pour votre argent. Vous voulez le dépenser pour des choses qui vous tiennent à cœur : l’éducation de vos enfants, un voyage excitant ou le plus récent téléphone intelligent.

Les fraudeurs existent. Tous les jours, ils sont à la recherche de leur prochaine victime. Ils vous ciblent en ligne, au téléphone, par courrier ou en personne.

Vous êtes une cible. Des milliers de Canadiens perdent chaque année des millions de dollars à cause de fraudeurs. L’impact de la fraude peut s’avérer dévastateur pour les familles et les entreprises.

Apprenez à lutter contre la fraude. Ce livre présente 12 des fraudes les plus courantes visant les Canadiens de nos jours, ainsi que des trucs et des astuces sur la façon de vous protéger ou de procéder si vous vous faites prendre.

Signalez-la! Tout le monde peut se faire piéger, des adolescents aux grands-parents et aux dirigeants d’entreprise. Le mieux, c’est de signaler la fraude aux organismes adéquats, peu importe le montant. Ne soyez pas gêné, car cela contribuera à éviter que d’autres personnes tombent dans le panneau.

Savoir, c’est avoir le pouvoir. Protégez-vous en vous renseignant. En plus de ce livre, nombre de sites Web fiables offrent de plus amples renseignements.

Le Centre antifraude du Canada, géré par la Gendarmerie royale du Canada, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l’Ontario, offre de nombreux renseignements sur la fraude. Gagnez en puissance dès aujourd’hui en visitant le site du www.centreantifraude.ca !

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee