L’Ontario marque le 1er anniversaire de la pandémie de la COVID-19

« Il y a un an aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie mondiale, marquant le début de l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire sanitaire moderne. L’Ontario a malheureusement perdu plus de 7 000 vies en raison de ce virus mortel. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles, aux amis, aux collègues et à celles et ceux qui ont été touchés par ces pertes de vie tragiques.

Au cours de la dernière année, la majorité des gens ont respecté les restrictions de santé publique pour freiner la propagation, et nous reconnaissons le fardeau extraordinaire que cette situation a imposé aux personnes, aux familles et aux entreprises de l’Ontario. L’incertitude créée par la pandémie a également eu un effet dévastateur sur notre santé mentale collective, surtout chez les jeunes qui ont dû mettre leur vie en suspens et chez les personnes âgées qui ont dû s’isoler de leurs amis et de leur famille.

Mais cette crise a été ponctuée par des actes incroyables de bonté, de compassion et de générosité.

Nos travailleuses et travailleurs de la santé de première ligne se sont mobilisés dans nos hôpitaux, nos foyers de soins de longue durée et nos établissements de soins collectifs pour soigner nos citoyennes et citoyens malades et les plus vulnérables, et nos bureaux de santé publique ont dirigé les efforts d’intervention locaux et ont travaillé pour protéger la santé de nos communautés. Des entreprises de toute la province ont restructuré leurs activités pour produire de l’équipement de protection individuelle, des masques, des blouses, des gants, des écrans faciaux et du désinfectant pour les mains en vue de protéger nos travailleuses et travailleurs essentiels. Une armée de bénévoles s’est manifestée pour aider leurs prochains en posant des gestes incroyables de bonté, comme la livraison de repas à nos aînés.

Nous avons également été témoins de l’immense détermination et des sacrifices personnels de nos travailleuses et travailleurs essentiels, notamment les premiers intervenants qui assurent notre sécurité, les personnes qui travaillent dans le secteur agroalimentaire et qui veillent à ce que nous ayons de la nourriture sur nos tables, ainsi que les personnes qui exploitent nos réseaux de transport en commun, nos réseaux d’aqueduc et d’énergie afin de s’assurer que nous continuons à recevoir les services de base sur lesquels nous comptons tous chaque jour.

Maintenant, avec l’approbation de quatre vaccins au Canada, j’ai bon espoir que cela pourrait marquer le début de la fin de la COVID-19.

Je peux assurer chacune et chacun d’entre vous que nous disposons d’un plan exhaustif de distribution des vaccins et que nous faisons des progrès constants. À ce jour, nous avons administré plus d’un million de doses de vaccins contre la COVID-19 et nous continuons d’être en tête de liste au pays pour le nombre de vaccinations réalisées, qui comprend la majorité des résidents et du personnel de nos foyers de soins de longue durée et nos maisons de retraite.

Pour administrer davantage de vaccins, nous continuons de mobiliser des forces sur le terrain, les membres d’Équipe Ontario. Nous élargissons les canaux de distribution des vaccins pour inclure les pharmacies, les établissements de soins primaires, les cliniques mobiles et davantage de cliniques de vaccination de masse. Notre plus grand espoir réside toujours dans les vaccins. Si nous pouvons obtenir un approvisionnement régulier et prévisible du gouvernement fédéral, nous commencerons à entamer la deuxième phase de notre plan de distribution de vaccins contre la COVID-19 le mois prochain, en élargissant le nombre de personnes admissibles à recevoir un vaccin. Notre objectif global est de vacciner jusqu’à neuf millions d’Ontariennes et d’Ontariens à l’échelle de la province entre avril 2021 et juillet 2021.

Les Ontariennes et Ontariens se soucient beaucoup les uns des autres et si nous travaillons tous ensemble dans la même direction, en tant que membres d’Équipe Ontario, notre campagne de vaccination connaîtra un succès retentissant et nous sauverons des vies, j’en suis persuadé.

Bien que nous ayons fait des progrès, les variants préoccupants posent un grave risque. Jusqu’à ce que les vaccins soient largement administrés, chacun doit suivre les conseils et les mesures de santé publique pour se protéger et protéger ses proches. Ne baissez pas votre garde.

Je sais que l’année qui vient de s’écouler a été extrêmement difficile, mais la population de l’Ontario est résiliente et je suis convaincu que nous traverserons cette crise ensemble. »