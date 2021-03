L’Ontario établit le Groupe de travail sur la relance économique du tourisme

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé la création du nouveau Groupe de travail ministériel sur la relance économique du tourisme. Ce groupe de travail, qui sera présidé par Tim Hudak, ancien député provincial et ministre du cabinet, devra fournir des conseils spécialisés et des recommandations sur la façon d’aider l’industrie du tourisme de la province, d’une valeur de 36 milliards de dollars, à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

Des détails ont été fournis aujourd’hui par la ministre Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

« Les effets de la COVID-19 ont été tout simplement dévastateurs pour l’industrie touristique de l’Ontario, affirme la ministre MacLeod. Le Groupe de travail ministériel sur la relance économique du tourisme jouera un rôle essentiel en aidant notre gouvernement à renouveler et à façonner l’avenir du tourisme dans notre province. Il est essentiel que nous aidions les organismes, les exploitants et les communautés de l’industrie à trouver de nouvelles façons de solliciter la participation des Ontariens et des Ontariennes et, lorsqu’il sera sécuritaire de le faire, d’accueillir les touristes provenant de l’Ontario et d’ailleurs en les encourageant à profiter de tout ce que notre province a à offrir. »

Le mandat de ce groupe de travail volontaire consistera à fournir des stratégies et des conseils qui aideront à faire de l’Ontario et de ses collectivités des destinations de choix pour les voyageurs, ainsi qu’à établir des produits et des expériences visant à accroître les destinations possibles. Il servira également de tribune pour les partenaires et les dirigeants du secteur, afin d’assurer la collaboration et le partage d’idées et de fournir des conseils et des renseignements à la ministre au sujet des approches visant à soutenir la relance économique de l’industrie du tourisme en Ontario. Le secteur du tourisme soutient plus de 400 000 emplois à l’échelle de la province.

« Tout comme bon nombre d’Ontariens et d’Ontariennes, ma famille et moi-même sommes impatients de pouvoir reprendre nos séjours touristiques en Ontario, pour profiter des remarquables attractions, sites historiques et culturels, ainsi que des merveilleux paysages de notre province, dès qu’il sera sécuritaire de le faire, déclare Tim Hudak, président du Groupe de travail ministériel sur la relance économique du tourisme. Je suis très honoré que la ministre MacLeod m’ait demandé de diriger le groupe de travail, afin d’appuyer le désir des innombrables Ontariens et Ontariennes qui veulent sortir de leur résidence et soutenir nos entreprises locales, nos exploitants et nos attractions qui ont été frappés de plein fouet en cette période difficile. »

Le groupe de travail présentera un rapport, contenant ses recommandations, à la ministre au printemps 2021.