La Saint-Valentin : une journée remplie d’amour, d’amitiés et de beaux souvenirs

Le 14 février fut une belle journée remplie d’activités et d’apprentissage à l’école Saint-Joseph (Wawa). Les élèves et les membres du personnel sont arrivés à l’école habillés en rouge, rose et blanc. Cette année, les élèves ont dû faire preuve de créativité et fabriquer leurs cartes de Saint-Valentin à l’école. Par la suite, ils ont échangé leurs cartes avec les amis de leur salle de classe.

La grande famille de l’école a tout mis en œuvre pour s’assurer que cette Saint-Valentin soit une journée remplie d’amour, d’amitiés et de beaux souvenirs. En après-midi, chaque élève a reçu un biscuit de Saint-Valentin enveloppé individuellement. Mme Brigitte Cyr, superviseure du midi pour les classes de 2e et 4e, avait préparé une surprise : du bon chocolat chaud pour chaque élève. Les concierges avaient également préparé des surprises : Mme Nicole Imbeault a offert un chocolat chaud aux élèves de la maternelle et du jardin, Mme Micheline Gendron a remis un suçon en forme de cœur aux élèves de la 1re et 5e année alors que Mme Brigitte Cyr a remis un chocolat aux élèves de la 3e et 6e année. Une école, une équipe, une famille! Joyeuse Saint-Valentin!