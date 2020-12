L’esprit de Noël se vit à l’école secondaire Saint-Joseph!

2020 - Christmas Spirit

Les élèves de l’école secondaire Saint-Joseph (Wawa) inscrits au cours Stratégies d’apprentissage pour réussir ont préparé, sous la direction de l’enseignante Mme Valérie Lévesque, un tableau d’activités pour faire vivre l’esprit de Noël à l’école.

Le message suivant fut envoyé aux élèves et aux membres du personnel du secondaire : « Les deux dernières semaines avant le beau congé de Noël seront animées avec l’aide de votre participation. Un thème par jour sera proposé. Un magnifique panier d’une valeur de plus de 40 $ sera remis à l’élève chanceux qui arrivera à l’heure 8h40 et 13h31, qui participera et apportera des denrées alimentaires non périssables. (Un billet pour chaque catégorie!) Bonne chance et bonne participation!

À compter du lundi le 7 décembre, la participation était exceptionnelle! À l’horaire, on comptait les activités suivantes : masques festifs, chevelure folle, décorations d’arbre de Noël, lumières et couleurs de Noël, bas de Noël, chapeaux de Noël, habillements grand luxe, gilets moches, personnages de Noël et pyjamas!