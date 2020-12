L’Ontario autorise de façon permanente l’achat d’alcool avec une commande de repas à emporter ou à livrer

Le gouvernement de l’Ontario favorise le maintien d’emplois dans les restaurants, bars, brasseries, établissements vinicoles et distilleries locaux pendant la pandémie de COVID-19 en augmentant les possibilités de ventes d’alcool, notamment en rendant permanente la vente d’alcool avec des commandes de nourriture à emporter ou à livrer.

« Le secteur dynamique de l’hôtellerie de l’Ontario et ses travailleurs ont été durement affectés par la COVID-19 dans chaque ville de l’Ontario, a affirmé le procureur général Doug Downey. Nous donnons suite aux mesures que nous avions prises au début de la pandémie pour aider les restaurants et bars locaux et les autres entreprises en rendant permanente une solution offerte pour aider les travailleurs et les petites entreprises face aux difficultés qui se poursuivent. »

L’Ontario avait approuvé antérieurement une partie de ces mesures à titre temporaire pour aider les entreprises durement touchées par la propagation de la COVID-19. La province rend désormais permanente l’autorisation, pour les restaurants et bars titulaires d’un permis, d’inclure de l’alcool dans des commandes de nourriture à emporter ou à livrer.

D’autres réformes permanentes pour le secteur de l’hôtellerie autoriseront :

le service d’alcool dans des bateaux à quai par des exploitants titulaires d’un permis de vente d’alcool;

la réduction du prix minimum des spiritueux consommés sur place afin de se conformer aux prix réduits applicables aux spiritueux commandés avec des plats à emporter et à livrer;

la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario à déterminer la durée de l’agrandissement temporaire des terrasses;

une exigence assurant que des tiers livrant des plats de restaurants et de bars titulaires d’un permis possèdent un permis de livraison.

Les exigences applicables à la vente, au service et à la livraison d’alcool continueront de s’appliquer aux bateaux titulaires d’un permis de vente d’alcool et aux services de livraison d’alcool, dont le contrôle d’identité, la formation Smart Serve et l’interdiction de servir et de vendre de l’alcool à des personnes en état d’ébriété.

La province aide aussi les entreprises par les mesures suivantes :

suppression de règles restrictives pour autoriser la livraison de boissons alcoolisées dans des boîtes de nourriture et des boîtes de repas;

autorisation aux fabricants d’alcool admissibles de livrer leurs propres produits et à facturer des frais de livraison;

autorisation aux restaurants et bars d’offrir des cocktails mixtes et des produits fabriqués sur place dans le cadre d’une commande de plats à emporter ou à livrer;

autorisation à des fabricants admissibles de vendre des spiritueux et des vins fabriqués à partir de produits de l’Ontario dans des marchés de producteurs.

« Les restaurants et bars locaux sont essentiels à la vie communautaire dans notre province, a déclaré le procureur général Downey. Nous prenons des mesures pour permettre à la population de l’Ontario de soutenir directement leurs collectivités locales conformément aux directives des responsables de la santé publique. »

« Dans le cadre de son objectif de fournir des services de réglementation solides et efficaces, la CAJO cherche des moyens de réduire le fardeau administratif, de simplifier les règles et d’augmenter la souplesse, a affirmé Tom Mungham, registrateur et de directeur général de la CAJO. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec le gouvernement de l’Ontario pour offrir une aide importante aux particuliers et aux industries que nous réglementons tout en protégeant l’intérêt public. »