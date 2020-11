News from the Park – Le temps est écoulé

Je me souviens de mon enseignante préférée qui, quand j’y repense, savait vraiment comment amener ses élèves à changer rapidement de vitesse et à engager leur esprit sur un point particulier. Ce n’était vraiment rien de très spécial, mais elle nous disait de tendre la main dans nos bureaux, de prendre nos chapeau de réflexion et de les attacher solidement sous nos mentons, au cas où nos esprits pourraient soudainement éclater d’idées. Elle a vraiment fait ressortir le point en nous montrant et en nous expliquant comment l’adapter carrément et nouer un nœud de sécurité imaginaire. Riez si vous voulez, mais cela fonctionne avec les deuxième et troisième années.

Alors maintenant, pendant un moment, faites semblant que Mademoiselle Nadeau vous demandant de mettre votre chapeau de réflexion et de l’attacher solidement sous votre menton – pas trop serré car nous ne voulons pas vous couper la circulation.

Maintenant, au cours des deux prochaines minutes, je veux que vous réfléchissiez sérieusement et que vous fassiez une liste des 5 ressources les plus importantes pour faire du Canada une nation prospère et libre. Utilisez un bloc-notes et du papier si vous le souhaitez, mais ne trichez pas en lisant à l’avance. Pour plus de motivation, demandez à quelqu’un de fredonner «Think», vous savez, la chanson thème de Final Jeopardy en arrière-plan. Faites-le deux fois pour faire bonne mesure.

D’accord, le temps est écoulé.

Bien sûr, la liste des réponses possibles sera aussi longue que votre bras, mais je vous parie que l’une des réponses les plus courantes sera «nos enfants».

Nelson Mandela a déclaré: «Nos enfants sont la pierre sur laquelle notre avenir sera construit, notre plus grand atout en tant que nation. Ils seront les dirigeants de notre pays, les créateurs de notre richesse nationale, ceux qui prennent soin de notre peuple et le protègent.» Il a raison, car sans nos enfants, nous n’avons pas d’avenir.

Maintenant pour la partie effrayante. L’auteure Pam Leo dit: «Les enfants sont des miroirs. Ils nous reflètent tout ce que nous disons et faisons. Je dis effrayant parce qu’il suffit de regarder ce que nous avons fait – ou plutôt pas fait – pour les enfants de Neskantaga. Et soyons très clairs, aussi, que Neskantaga n’en est qu’un exemple. Malheureusement, il y en a beaucoup plus en Ontario et partout au Canada où l’approvisionnement en eau n’est pas suffisant pour répondre à la demande, fourni de manière fiable, potable et, dans certains cas, même pas sécuritaire pour se baigner.

Depuis 25 ans – une génération entière – les habitants de Neskantaga sont privés d’eau potable et vivent sous un avis d’ébullition. Pas 25 jours. Pas 25 mois. 25 ans! Puis, tout récemment, des hydrocarbures dangereux ont été découverts dans le réservoir d’eau local. Neskantaga est passé de l’absence d’eau potable à l’absence d’eau du tout – tout en luttant également contre la pandémie de COVID-19. La communauté entière a été forcée d’évacuer depuis des semaines maintenant sans fin en vue.

Imaginez maintenant que ce sont vos propres enfants, et non ceux de quelqu’un d’autre, qui vivent cette expérience. Imaginez que vous êtes le parent. Comment expliqueriez-vous comment nos dirigeants pourraient laisser cela se produire tout en essayant de leur apprendre à aimer et à prendre soin des autres?

Je sais que de nombreux lecteurs auront vu ou entendu le récent segment aux nouvelles de la CBC dans lequel ils montraient des petits enfants de Neskantaga brandissant des pancartes demandant à quelqu’un de faire preuve de compassion en mettant fin au plus long avis d’ébullition de l’histoire du Canada. Un panneau disait: «Réparons notre eau… Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des choses. Nous sommes comme vous… » Ce sont des enfants qui veulent simplement rentrer à la maison pour vivre une vie saine et en sécurité, comme le font tous les enfants de l’Ontario.

Des membres de la Première Nation de Neskantaga ont organisé un sit-in à Queen’s Park pour demander à Doug Ford de cesser d’ignorer les appels de la population. Au nom de l’humanité, le gouvernement conservateur doit intervenir et régler ce problème. Sol Mamakwa, député provincial de Kiiwetinoong et porte-parole du NPD en matière de relations et de réconciliation avec les Autochtones, a déclaré: «Tous les Ontariens savent que Doug Ford ne négligerait ni ne rejetterait jamais une communauté comme Etobicoke-Nord de cette façon. Chaque jour où Doug Ford ne fait rien pour résoudre cette crise est un autre jour où il fait le choix honteux de mettre en danger la santé et la vie des membres de la communauté de Neskantaga.»

Mamakwa a poursuivi en soulignant que non seulement la province a ignoré leurs appels, mais qu’elle a également réduit de 80% le budget du Programme d’eau potable des Autochtones de l’Ontario; s’éloignant totalement de tout effort potentiel d’investir dans l’infrastructure pour l’eau potable propre à Neskantaga et dans d’autres Premières Nations qui en ont besoin.

C’est un abus pur et simple. N’oubliez pas: «Les enfants sont des miroirs. Ils nous reflètent tout ce que nous disons et faisons.»

Regardez autour de vous comment la lentille historique du monde se recentre sur ce que nos pères fondateurs et nos dirigeants ont fait. Certaines icônes historiques et héros nationaux très célèbres sont désormais considérés comme des symboles d’inhumanité et de valeurs honteuses – leurs statues et leur mémorial ont été démolis. Nelson Mandela avait raison de dire: «L’histoire nous jugera par la différence que nous faisons dans la vie quotidienne des enfants.»

Par-dessus tout, l’eau potable propre est un droit humain fondamental. Les gens peuvent vivre environ trois semaines sans nourriture, mais seulement trois ou quatre jours sans eau. Alors, comment les gouvernements fédéral et provinciaux successifs peuvent-ils rejeter cette source de vie la plus importante pour une génération entière comme ils l’ont fait aux résidents de Neskantaga et d’autres communautés?

J’ai souvent dit d’Algoma-Manitoulin que les gens sont notre plus grande ressource – et les plus précieuses d’entre elles sont nos enfants. Et si nous ne réussissons pas, je suis non seulement inquiet pour la santé, la sécurité et le bonheur de nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes – les adultes d’aujourd’hui et les personnes âgées de demain. Je suis inquiet parce que les enfants ne sont pas toujours très doués pour écouter ce que disent leurs aînés, mais ils ne manquent jamais de nous imiter.

Encore une fois, les sages paroles de Mandela: «Ils seront les dirigeants de notre pays, les créateurs de notre richesse nationale, ceux qui prennent soin de notre peuple et le protègent.»

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.