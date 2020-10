Deux enseignantes débutent leur carrière à Hornepayne

Cette année, l’école Saint Nom de Jésus a le plaisir d’accueillir deux nouvelles enseignantes qualifiées qui ont choisi de débuter leur carrière à Hornepayne. Originaires de Sudbury, MmeStéphanie Labelle et Mme Michèle Turcotte sont ravies de ce que l’école et la communauté leur réservent. Elles se disent heureuses de la chance et du défi que cette année leur apporte. De plus, elles travaillent fort, développent des liens avec les élèves et le personnel et cherchent toujours perfectionner leurs méthodes d’enseignement.

En salle de classe ainsi qu’à l’école, elles démontrent du leadership, une bonne communication et un vouloir d’apprendre. Mme Labelle et Mme Michèle ont un bon esprit de collaboration avec le personnel de l’école pour le bien de l’apprentissage et de la santé mentale des élèves. Les deux nouvelles enseignantes se sont bien ajustées à la nouvelle réalité scolaire. Les élèves et leurs collègues espèrent les avoir parmi eux à Saint Nom de Jésus pour plusieurs années.