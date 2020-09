La nouvelle année scolaire s’amorce le 8 septembre

C’est avec grand plaisir que le personnel du Conseil scolaire catholique Nouvelon accueillera ses élèves à compter du mardi 8 septembre, soit la première journée de l’année scolaire 2020-2021. Les élèves seront accueillis cette année sous la thématique « L’éducation catholique : cultiver l’espérance » qui incite les élèves et le personnel scolaire à mettre leur espérance dans le Seigneur afin de trouver des forces nouvelles.

« Nous avons hâte d’accueillir nos nouveaux élèves, ainsi que ceux qui nous reviennent. Compte tenu des grands changements vécus en cette période de pandémie, nous estimons que l’accueil revêt une importance encore plus grande », affirme M. André Bidal, Président du CSC Nouvelon. « Grâce à l’appui de notre personnel, de nos parents et de nos partenaires, nous continuerons à offrir une éducation catholique de langue française de qualité à tous nos élèves. »

« La santé et le bien-être de nos élèves et des membres de notre personnel demeurent au coeur des efforts du CSC Nouvelon, » déclare M. Paul Henry, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon. « C’est ainsi que nous avons investi beaucoup d’effort et d’énergie pour offrir aux élèves de la maternelle à la 12e année un milieu d’apprentissage stimulant et assurer la mise en place des mesures de santé et sécurité et des nouvelles routines. Nous sommes prêts et déterminés à collaborer avec les familles du CSC Nouvelon pour faire en sorte que l’année scolaire 2020-2021 soit une année exceptionnelle ».

