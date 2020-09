Veiller à la sécurité des élèves et du personnel qui retournent à l’école

Aujourd’hui, Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation, a fait la déclaration suivante au sujet des élèves qui retourneront à l’école dans les prochains jours.

« Alors que la COVID-19 nous a obligés à faire beaucoup de changements dans nos écoles et dans notre vie, certaines choses restent immuables : l’importance d’une éducation de qualité, notre santé mentale collective et la sécurité de nos élèves et du personnel.

Cette année ne ressemble à aucune autre. Je suis particulièrement fier de notre province et de nos efforts collectifs. Nous pouvons surmonter tous les défis qui se présenteront pour autant que nous continuions de travailler ensemble dans l’intérêt de nos élèves et que nous soyons résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour freiner la propagation de la COVID-19 dans nos communautés.

Que votre premier jour de la rentrée se passe dans la salle de classe ou en ligne, sachez que vous pouvez compter sur notre soutien. Nous veillons à ce que vos écoles soient sécuritaires et bien nettoyées et que les éducateurs soient formés et soutenus par des mesures comme le doublement du nombre d’infirmiers-hygiénistes dans les écoles, le port du masque et l’établissement de cohortes. Des mesures qui visent toutes à assurer votre sécurité.

La santé mentale est une question à laquelle j’attache une grande importance et qui me touche personnellement. J’ai été témoin des épreuves que beaucoup de mes amis et membres de ma famille doivent traverser. Je tiens à dire aux élèves qu’ils ne sont pas seuls. Nous vous écoutons, nous vous soutenons. Si vous cherchez des soutiens ou quelqu’un à qui parler, sachez que nous avons presque doublé le financement dédié à la santé mentale alloué aux conseils scolaires pour que vous puissiez avoir accès aux soutiens dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, notamment le service qu’offre Jeunesse, J’écoute, 24 h sur 24, aux élèves qui cherchent de l’aide.

Même si la sécurité est notre priorité absolue, je tiens à souligner que l’apprentissage de qualité revêt lui aussi une grande importance. C’est pour cela que nous avons mis en place un nouveau programme-cadre de mathématiques au palier élémentaire et c’est également pour cela que nous continuons d’être un chef de file en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (les disciplines STIM) et que nous continuons de défendre l’embauche fondée sur le mérite afin que ce soit les meilleurs éducateurs qui enseignent à vos enfants. Cela compte aujourd’hui plus que jamais.

Nous réaliserons tout cela en travaillant ensemble. Restons positifs, bienveillants et optimistes. En unissant nos efforts, nous surmonterons tous les défis avec force et solidarité. »