L’Ontario publie un plan pour la gestion de la COVID-19 dans les écoles

Dans le cadre de sa stratégie visant le retour sécuritaire en classe des élèves et des enseignants en septembre, le gouvernement de l’Ontario a publié un document d’orientation intitulé Directives opérationnelles pour la gestion de la COVID-19 dans les écoles. Élaboré en consultation avec des experts de la santé publique, dont le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, ce document a pour but d’aider les écoles à repérer et isoler les cas de COVID-19, à freiner la propagation de la maladie au sein des établissements, ainsi qu’à empêcher et endiguer toute éclosion.

En outre, le coroner en chef de l’Ontario, le Dr Dirk Huyer, qui a récemment géré la stratégie de dépistage du Groupe de commandement pour la lutte contre la COVID-19, a été nommé au poste de coordonnateur provincial de l’intervention en cas d’éclosion. À ce titre, il dirigera les efforts de la province pour empêcher et endiguer les éclosions de COVID-19 dans différents secteurs, notamment ceux de l’éducation, de la garde d’enfants, de l’agriculture et des soins de santé.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, du médecin hygiéniste en chef, le Dr David Williams, et du Dr Huyer, pour faire cette annonce.

« Tout comme un grand nombre d’écoles disposent de plans d’intervention d’urgence et de gestion des incendies, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos experts médicaux pour élaborer un plan qui permettra aux établissements scolaires de repérer et d’isoler les cas de COVID-19 et d’endiguer rapidement et efficacement toute éclosion, a déclaré le premier ministre Ford. Notre plan ayant été mis au point avec le soutien des experts médicaux, les parents, enseignants et éducateurs de l’Ontario peuvent avoir la certitude que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des élèves et du personnel, car c’est là notre priorité absolue. »

Le document d’orientation aidera les conseils scolaires de district et les administrations scolaires à mettre en œuvre des mesures de prévention uniformes, à tenir des registres précis du personnel, des élèves et des visiteurs, ainsi qu’à réagir de manière appropriée si un employé, un élève ou un visiteur tombe malade à l’école. Le document prévoit également des recommandations sur les mesures que peuvent adopter les parents pour protéger la santé de leurs enfants dans différentes situations.

« Le plan ontarien de gestion de la COVID-19 dans les écoles a été élaboré par des responsables médicaux avec un objectif précis : assurer la sécurité de vos enfants en réduisant les risques encourus, a souligné le ministre Lecce. Nous avons mis en place les ressources nécessaires ― des soins infirmiers aux tests en passant par l’amélioration du dépistage et le nettoyage ― pour contribuer à empêcher la propagation du virus. Ces ressources s’accompagnent d’un plan global visant à réagir immédiatement et de manière décisive à tout problème, sous la direction du Dr Huyer. »

Le document d’orientation expose les points clés suivants :

Le rôle des conseils scolaires et des écoles : tenir la communauté informée en proposant sur leur site Web des conseils relatifs à la COVID-19.

Le rôle des bureaux de santé publique locaux : diriger les activités de recherche des cas et des contacts, signaler les éclosions et ordonner la fermeture des classes ou des écoles, le cas échéant.

Le rôle essentiel des parents : surveiller l’état de santé de leurs enfants chaque jour, avant leur départ pour l’école.

Les mesures appropriées à prendre lorsqu’un élève ou un membre du personnel reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Les protocoles à suivre pour mettre en œuvre une intervention de santé publique ou des mesures de lutte contre les infections appropriées à différents scénarios. Un cas isolé de COVID-19 entraînera une intervention de santé publique, deux ou plusieurs cas de COVID-19 dans un même milieu entraîneront la déclaration d’une éclosion.

« Le gouvernement de l’Ontario doit être prêt à détecter et enrayer les éclosions, en particulier dans les milieux comme les écoles et les centres de garde d’enfants, a affirmé le Dr Huyer. Grâce à une meilleure planification à l’échelle du gouvernement, nous serons en mesure d’intervenir rapidement pour empêcher toute nouvelle flambée et freiner la propagation de la COVID-19. »

Par ailleurs, le médecin hygiéniste en chef a publié un autre document d’orientation en matière de santé publique, intitulé COVID-19 Guidance : School Outbreak Management (en anglais seulement). Destiné aux médecins hygiénistes et aux bureaux de santé publique, ce document vise à les aider dans leurs enquêtes sur les cas et les éclosions (y compris les éclosions présumées) en milieu scolaire.

« Alors que les écoles s’apprêtent à accueillir à nouveau les élèves et les enseignants dans les semaines à venir, il est important que chacun soit informé de son rôle et le comprenne bien afin d’assurer la sécurité de la collectivité, a ajouté le Dr Williams. Ce document d’orientation fournit aux conseils scolaires, aux écoles, aux parents et aux partenaires communautaires comme les bureaux de santé publique un plan exhaustif de gestion de la COVID-19. »

Ce nouveau document d’orientation comprend les dispositions suivantes :

Un protocole a été élaboré pour traiter les élèves qui tombent malades à l’école. Il prévoit notamment l’isolement de l’élève malade ainsi que la fourniture d’équipement de protection individuelle à l’élève ainsi qu’aux employés qui prennent soin de lui.

Un processus de communication clair sera appliqué, afin que les parents soient informés lorsqu’un élève ou un employé de l’école que fréquente leur enfant obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Les conseils scolaires devront travailler en étroite collaboration avec les bureaux de santé publique pour communiquer des mises à jour en temps réel et déterminer si une classe ou une école doit être fermée.

Sous la direction de la santé publique de l’Ontario, le gouvernement entend procéder à des tests de surveillance auprès des élèves asymptomatiques dans les écoles secondaires de la province.

En plus de l’embauche d’un plus grand nombre d’infirmières et infirmiers dans les écoles, le personnel éducatif aura reçu une formation rigoureuse en matière de santé et de sécurité.

Au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie, ces documents d’orientation favoriseront la collaboration entre les parents et les écoles pour les aider à traverser cette période sans précédent. Le ministre de l’Éducation a envoyé une lettre aux parents de l’Ontario pour leur exposer la responsabilité qui incombe à chacun afin d’assurer la sécurité des élèves. Sa lettre présente également les éléments clés du protocole de gestion des éclosions.