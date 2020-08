L’Ontario renforce les rangs de la Police provinciale avec 200 nouveaux agents et agentes

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’embauche de 200 nouveaux agents et agentes de la Police provinciale de l’Ontario. Ces nouvelles recrues fourniront aux membres de la Police provinciale qui travaillent en première ligne les ressources supplémentaires dont ils ont besoin pour mieux protéger les collectivités, tout en contribuant à améliorer leur santé mentale et leur bien-être.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la solliciteure générale, Sylvia Jones, et du commissaire de la Police provinciale, Thomas Carrique, au Grand quartier général de la Police provinciale à Orillia.

« Alors que nous aidons nos collectivités à se remettre des effets de la COVID-19, il est essentiel de fournir à nos courageux hommes et femmes en uniforme les outils et les ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail, rester en santé et assurer notre sécurité à tous, a déclaré le premier ministre Ford. C’est pourquoi notre gouvernement renforce leurs rangs afin de les aider à lutter contre les criminels qui empêchent nos gens et nos familles de reconstruire leur vie en ces temps difficiles. »

« Les policiers de première ligne sont toujours là quand nos collectivités ont besoin d’eux et nous avons tous pu constater leur profond dévouement à la population depuis le début de la pandémie, a indiqué la solliciteure générale Jones. À mesure que nous remettons en marche notre province de manière progressive et sécuritaire et que davantage d’Ontariens et Ontariennes retournent au travail, ces nouveaux agents de première ligne de la Police provinciale apporteront un soutien indispensable à notre effectif actuel et veilleront à la sécurité de nos collectivités. »

Cette initiative d’embauche fait suite aux recommandations formulées par le Comité indépendant d’examen de la Police provinciale de l’Ontario dans son rapport final publié en mars dernier. Établi en avril 2019 pour examiner la culture d’entreprise à la Police provinciale de l’Ontario, ce comité a également été chargé de se pencher sur la façon dont l’organisation traite les questions de santé mentale, de traumatismes liés au stress professionnel et de suicide au sein de son personnel, et de formuler des recommandations à ces égards.

La Police provinciale prend d’autres mesures en réponse aux recommandations du Comité. Il s’agit notamment d’améliorer la formation des dirigeants, d’offrir des activités visant à promouvoir un milieu de travail sain et inclusif, de créer une nouvelle division chargée de la promotion d’un milieu de travail sain et de mettre en œuvre à l’échelle de l’organisation des stratégies visant à soutenir les policiers qui retournent au travail après un congé.

« Nos services de police veillent sur les collectivités de l’Ontario pour qu’elles restent sûres, saines et prospères, a souligné le commissaire Carrique. L’embauche de 200 agents et agentes de première ligne démontre un engagement envers notre organisation, le bien-être de son personnel et la sécurité de nos collectivités. »

L’embauche par la Police provinciale de 200 nouveaux agents et agentes de première ligne s’ajoute à l’investissement de 2,6 millions de dollars que la province a annoncé en avril, lequel vise à embaucher de nouveaux psychologues et autres cliniciens et cliniciennes en santé mentale. Cette initiative vient également appuyer la création d’un nouveau programme intégré de soutien en santé mentale qui a été lancé en mars en partenariat avec l’Association de la Police provinciale de l’Ontario (site Web en anglais seulement).

« Cette annonce est en phase avec les recommandations du Comité indépendant d’examen de la Police provinciale de l’Ontario et confirme l’engagement du gouvernement à soutenir la santé mentale et le bien-être de nos membres, a déclaré le président de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario, Rob Jamieson. Nous tenons à remercier le premier ministre Ford et la solliciteure générale Jones pour leur soutien et leur dévouement sans faille. »