Le gouvernement apporte son soutien aux organismes sans but lucratif au fur et à mesure que la province se remet des effets de la COVID-19

Le gouvernement investit 83 millions de dollars par l’intermédiaire de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) en vue d’octroyer aux organismes sans but lucratif admissibles, notamment les banques alimentaires, les programmes pour les enfants et les jeunes et les filiales de la Légion royale canadienne, des subventions qui les aideront à se remettre des effets de la COVID-19 et à poursuivre la mise en œuvre de programmes essentiels au sein de leur collectivité.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, pour faire cette annonce.

« Je suis fier des centaines d’organismes et des milliers de bénévoles qui se sont mobilisés au cours des derniers mois et ont démontré en ces temps difficiles l’esprit d’entraide qui est l’un des fondements de l’Ontario, a déclaré le premier ministre Ford. Nos organismes sans but lucratif locaux, y compris les filiales de la Légion royale canadienne et nos banques alimentaires, sont les piliers de nos communautés et leur travail sera absolument essentiel pour aider les Ontariens et Ontariennes à reconstruire leur vie à mesure que notre économie redémarre et que la province se remet en marche. »

Le Fonds pour les communautés résilientes de la FTO fournira aux organismes sans but lucratif admissibles des subventions pouvant atteindre 150 000 $ pour les aider à se remettre des effets de la COVID-19. Ce financement appuiera notamment les objectifs suivants :

Fournir du soutien au conseil d’administration et au personnel des organismes pour la mise en œuvre de nouvelles méthodes, l’adaptation au nouveau contexte et le renforcement de la résilience (p. ex. formation et coaching organisationnels, planification et mise en œuvre de stratégies, recherche et développement, et soutien en santé mentale, en santé physique et en bien-être)

Améliorer la capacité des organismes à accéder à des ressources financières et à trouver des sources de revenus nouvelles ou alternatives (p. ex. élaboration de plans de collecte de fonds, adoption de ressources technologiques en matière de collecte de fonds et de gestion financière, et recherche de possibilités de partenariats public-privé et de financement à caractère social)

Adapter ou repenser la prestation des programmes et des services pour répondre aux besoins des communautés, du personnel et des bénévoles (p. ex. définition de nouveaux processus de santé et de sécurité et des besoins en matière d’équipement de protection individuelle, soutien technologique, recrutement et formation des bénévoles)

Acquérir de l’équipement ou rénover les locaux de l’organisme pour répondre à des besoins changeants et à l’évolution des programmes et services ainsi que pour s’adapter à de nouvelles méthodes de travail (p. ex. équipement ou rénovations visant à répondre à l’évolution de la technologie, des besoins en matière de santé et de sécurité et de la prestation de services)

Créer et adopter de nouvelles méthodes de partenariat entre les organismes pour répondre aux besoins des communautés (p. ex. apprentissage par les pairs, perfectionnement professionnel, réseautage, et partage des ressources, des connaissances et des données).

« Le Fonds pour les communautés résilientes est un parfait exemple de l’innovation et de la flexibilité dont font preuve les organismes de l’Ontario, a affirmé la ministre MacLeod. Nous nous efforçons de relancer notre économie et de redresser notre province sur le plan social, et, dans ce contexte, nous sommes fiers d’apporter notre soutien à des programmes qui contribuent de manière positive à la vie des collectivités de tout l’Ontario, comme le Fonds pour les communautés résilientes de la FTO. »

« Les répercussions importantes de la COVID-19 sur le secteur sans but lucratif de la province ont incité la Fondation Trillium de l’Ontario à offrir son soutien aux organismes du secteur qui éprouvent des difficultés à assurer la prestation de leurs programmes et services, a conclu la directrice générale de la FTO, Katharine Bambrick. Le Fonds pour les communautés résilientes soutiendra la reprise des organismes sans but lucratif, les aidera à se remettre de la crise, et leur permettra de contribuer à nouveau à l’édification de communautés saines et dynamiques. »

De plus amples renseignements sur les conditions d’admissibilité et le calendrier de présentation des demandes sont disponibles sur le site Web de la FTO.