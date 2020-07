L’Ontario célèbre la fête du Canada en offrant l’accès gratuit aux parcs provinciaux et en prolongeant la période de pêche sans permis pour les familles

Le gouvernement de l’Ontario célèbre la fête du Canada en offrant à tous l’accès gratuit aux parcs provinciaux pour la journée. À partir du 4 juillet 2020 et pendant deux semaines, il offre également la possibilité de pêcher gratuitement dans la province, doublant ainsi la période de gratuité par rapport aux années précédentes. En outre, les Ontariens et Ontariennes pourront profiter de nombreux événements et expériences virtuels prévus spécialement pour le 1er juillet 2020 afin de mettre en valeur la richesse artistique et musicale de la province.

« À l’occasion du 153e anniversaire du Canada, nous tenons à remercier tous les Ontariens et Ontariennes d’avoir suivi les conseils de santé publique afin d’enrayer la propagation de la COVID‑19, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Le tourisme est une source considérable d’emplois et un moteur économique pour de nombreuses collectivités de notre province. Il est donc important de soutenir nos entreprises locales et d’explorer tout ce que l’Ontario a à offrir alors que nous procédons au déconfinement progressif cet été. »

« La fête du Canada est une occasion formidable pour les familles de profiter du grand air et de passer du temps ensemble, a souligné le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Jeff Yurek. C’est pourquoi, ce 1er juillet, nous vous offrons l’accès gratuit aux parcs de l’Ontario, afin que vous puissiez tous profiter du beau temps et explorer les activités récréatives que vous proposent à nouveau nos parcs provinciaux. Nous continuons à compter sur vous pour agir de manière responsable lorsque vous êtes à l’extérieur, en respectant tous les conseils de santé publique. »

Afin d’éviter de surcharger les parcs provinciaux les plus populaires, la capacité y sera limitée. Il est donc recommandé aux visiteurs d’arriver tôt ou d’envisager d’explorer d’autres parcs provinciaux dans la région. Les visiteurs sont tenus de respecter l’écart sanitaire de deux mètres et de porter un masque lorsqu’il n’est pas possible de maintenir cette distance.

Cette année, les résidents canadiens, quel que soit leur âge, pourront également pêcher en Ontario sans avoir à se procurer un permis ou une Carte Plein air, et ce pendant les deux premières semaines de juillet, soit du 4 au 19 juillet 2020.

« La pandémie de COVID-19 a suscité des difficultés pour tout le monde cette année. C’est pourquoi il est particulièrement important que les familles de notre province puissent profiter en toute sécurité de moments agréables en nature, a indiqué le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski. Nous comptons sur les Ontariens pour faire preuve de prudence en profitant de la pêche gratuite et pour continuer à suivre toutes les mesures de santé publique afin de contribuer à arrêter la propagation de la COVID-19. »

Par ailleurs, les Ontariens, Ontariennes et leur famille ont la possibilité de profiter de nombreuses attractions, d’événements virtuels et d’activités en personne d’un bout à l’autre de la province, spécialement conçus afin de fêter le Canada tout en respectant l’écart sanitaire, par exemple par la collection McMichael d’art canadien, la Commission des parcs du Niagara, Science Nord et Destination Ontario. Pour en savoir plus : www.ontario.ca/feteducanada.

« J’ai voyagé à travers la province pour mettre en avant les remarquables athlètes, artistes et attractions de classe mondiale que compte l’Ontario, a conclu la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod. J’encourage tous les Ontariens et Ontariennes à profiter des expériences originales et sécuritaires qui leur sont offertes cette année pour marquer la fête du Canada. Vous constaterez que notre province est une véritable mosaïque des cultures du monde entier. »