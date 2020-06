L’Ontario nomme une nouvelle ombudsman des patients

Le gouvernement de l’Ontario a nommé Cathy Fooks comme nouvelle ombudsman des patients de l’Ontario, afin d’aider à améliorer la qualité des soins et des soutiens prodigués aux personnes dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et à domicile pour ceux qui reçoivent des soins à domicile et en milieu communautaire.

« Cathy Fooks possède plus de trente années d’expérience à plaider en faveur de changements afin d’améliorer les soins que reçoit la population ontarienne, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Ayant été la première ombudsman des patients, je sais combien cette fonction peut directement aider les gens en mettant en lumière la manière dont nous pouvons améliorer la qualité des soins pour l’ensemble de la population de l’Ontario. J’ai la certitude que Mme Fooks sera une partenaire formidable en s’assurant que toutes les voix sont entendues et que toutes les préoccupations sont portées à mon attention. »

L’ombudsman des patients offre du soutien aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont exprimé des préoccupations concernant leur expérience en matière de soins de santé. L’ombudsman enquête aussi sur les plaintes non résolues concernant les hôpitaux publics, les foyers de soins de longue durée et les soins à domicile et en milieu communautaire, et fait des recommandations au gouvernement afin de prévenir la récurrence de problèmes semblables.

« Je suis enchantée d’accueillir Cathy Fooks comme nouvelle ombudsman des patients de l’Ontario durant cette période extrêmement difficile, a dit la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. Cathy veillera à s’assurer que les personnes âgées et leurs familles sont entendues alors que nous œuvrons à améliorer les foyers de soins de longue durée de l’Ontario. »

Dans ses fonctions, Mme Fooks supervisera également une enquête sur les soins et l’expérience en matière de soins des résidents des foyers de soins de longue durée durant la COVID-19. Ce travail sera un complément de la commission gouvernementale indépendante sur le système ontarien de soins de longue durée qui commencera en juillet 2020.

« Je suis honorée d’être nommée ombudsman des patients de l’Ontario, a dit Cathy Fooks. Les voix des patients et des soignants revêtent une importance plus grande que jamais et doivent continuer d’être entendues. Ils nous aideront à apporter les changements qui doivent être faits. Mon rôle est de m’assurer que cela arrive, afin que nous puissions continuer à faire en sorte que la population ontarienne reçoit la qualité de soins dont elle a besoin et qu’elle mérite de recevoir. »