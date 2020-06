L’IPN incite les gens à venir (ou à rester) dans le Nord

L’année dernière, l’Institut des politiques du Nord (IPN) s’est concentré sur la croissance de la population dans les régions du nord de l’Ontario. Des intermédiaires pour aider à créer des liens pour les nouveaux arrivants potentiels dans nos communautés, à l’analyse des données pour informer et façonner le nouveau programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, en passant par le renforcement continu des capacités avec notre programme Expérience Nord. En collaboration avec d’autres, l’IPN aide les habitants du Nord ainsi que les nouveaux arrivants à se construire une vie réussie pour eux-mêmes et leurs familles dans diverses communautés du Nord.

L’IPN envisage un Nord de l’Ontario en pleine croissance, durable et autosuffisant. Une région capable non seulement d’identifier ses opportunités, mais aussi de les saisir, soit seule, soit par le biais de partenariats intelligents. Un Nord de l’Ontario qui contribue à la fois à son propre succès et à celui des autres.

L’IPN ne pourrait pas avoir l’impact qu’il a chaque année sans les nombreux partenaires et partenariats que nous entretenons. Le programme d’intermédiaire communautaire et international est le fruit d’un de ces efforts collectifs. Depuis son lancement en 2018 et tout au long de la période 2019-2020, ce programme a offert des services d’employabilité et d’entrepreneuriat aux immigrants potentiels et aux migrants secondaires. Par exemple, le programme a aidé un total de 67 clients demandeurs d’emploi à obtenir des offres d’emploi et des placements approuvés dans une communauté du nord de l’Ontario. De même, près de 70 employeurs ont bénéficié d’aide pour accéder aux outils d’immigration en français.

Les partenariats ont de nouveau été essentiels lorsque le gouvernement fédéral a commencé à concevoir le nouveau programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPIRCN). Selon le président de l’IPN, Charles Cirtwill, « il était essentiel que la réalité rurale des régions du Nord de l’Ontario soit reflétée dans ce nouveau programme. Même nos cinq grands centres urbains sont des communautés plus ou moins isolés, contrairement aux communautés rurales du sud, dont la plupart se trouvent près d’endroit où vivent des millions de personnes. Les recherches de l’IPN ont permis aux intervenants du Nord d’adopter une position éclairée et fondée sur des preuves, qui a garanti que nous étions correctement inclus dans cette nouvelle grande opportunité ». Cinq des onze sites pilotes du nouveau PPIRCN se trouvent ici, dans le nord de l’Ontario.

La croissance démographique n’est bien sûr pas le seul problème auquel est confronté le nord de l’Ontario. L’IPN a été très occupé l’année dernière. Au total, 92 publications allant de blogs et notes d’information à des commentaires et rapports de recherche ont été publiées pour faire progresser l’éducation sur le thème de la croissance durable dans le nord de l’Ontario. Avec plus de 230 mentions médiatiques en un an seulement, l’IPN a estimé que le travail est bien fait.

En outre, l’IPN a accueilli sa 6ème cohorte de stages d’été d’Expérience Nord. Ils ont pu découvrir les enjeux du débat sur les politiques publiques tout en affinant leurs compétences en s’engageant dans le développement communautaire et en contribuant à renforcer le Nord.

L'IPN est un organisme de bienfaisance enregistré au niveau fédéral à des fins éducatives. En tant qu'organisation cherchant à être exclusivement fondée sur des preuves, l'autosuffisance est la priorité fiscale la plus importante de l'IPN.

Pour consulter le rapport de répercussion 2019-2020 de l’Institut des politiques du Nord, suivez le lien : https://www.northernpolicy.ca/rapport-sur-les-repercussions