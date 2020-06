L’Ontario ouvre un nouveau Centre de communication de la Police provinciale à London

Le nouveau Centre de communication, d’une superficie de 35 000 pieds carrés, accueillera 135 employés civils et agents qui traitent d’appels de service urgents et non urgents. Muni d’une technologie avancée, le Centre de communication desservira une région de plus de 170 000 kilomètres carrés et une population qui atteint environ 850 000 personnes pendant les mois d’été. Le nouveau Centre de communications fournira également de l’assistance à d’autres régions relevant de la Police provinciale au besoin et aura l’espace suffisant dont les agents et les employés civils de la Police provinciale ont besoin pour exécuter leurs activités dans un environnement de travail amélioré.

« Le nouveau Centre de communication de la Police provinciale permettra à la Police provinciale d’améliorer ses services et aux agents de police de première ligne de répondre aux exigences de services policiers modernes, a déclaré Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure. Nous sommes déterminés à investir dans de l’infrastructure qui donne la priorité à la sécurité de la population. »

« Le nouveau Centre de communication de la Police provinciale de London est essentiel à la prestation, par la Police provinciale, de services d’urgence aux collectivités et au soutien que nous fournissons à nos agents dévoués de première ligne et aux unités spécialisées, a fait observer le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique. Ce centre moderne créera un milieu de travail sûr, sain et adéquatement équipé pour les membres civils et les membres assermentés de la Police provinciale, qui travaillent dans un environnement très stressant. »

« Je suis très fier que London accueille ce centre impressionnant, a déclaré le député provincial d’Elgin-Middlesex-London et ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Jeff Yurek. Je suis surtout fier que le bâtiment soit conçu en vertu de la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de niveau Argent, qui valide les bâtiments dont les effets sur l’environnement sont réduits. En plus d’être bénéfique pour la population et pour l’environnement, cela témoigne de l’engagement de notre gouvernement de créer des infrastructures modernes et efficientes dans tout l’Ontario. »