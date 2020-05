L’Ontario prend de nouvelles mesures pour protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19

Afin de mieux protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée, le gouvernement de l’Ontario a annoncé aujourd’hui qu’il prolongeait le mandat du Groupe directeur du système de gestion des incidents pour le secteur des soins de longue durée (Groupe directeur du SGI). Ce Groupe directeur est composé de professionnels de la santé qui prennent des décisions rapides pour résoudre les problèmes liés aux effectifs, à la gestion des infections et aux ressources pendant la pandémie de COVID-19.

« À titre de premier ministre, c’est mon travail de faire progresser le système. Réparer les défaillances dont nous avons hérité nécessitera un leadership fort, tout au long de la crise et au-delà, afin de protéger les résidents de nos foyers de soins de longue durée et de prendre soin d’eux, a déclaré M. Ford. L’annonce d’aujourd’hui démontre que nous faisons des progrès dans notre lutte contre les effets dévastateurs de ce virus dans les foyers. Et notre gouvernement va continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer le bouclier sanitaire que nous avons levé afin de protéger nos aînés les plus vulnérables. »

Une structure a été mise en place en avril pour le système de gestion des incidents (SGI), afin de coordonner le soutien opérationnel apporté aux foyers de soins de longue durée de la province. Les membres du Groupe directeur du SGI se réunissent quotidiennement pour coordonner les efforts de plusieurs fournisseurs et du gouvernement et prendre des décisions rapides visant à soutenir les foyers de soins de longue durée qui en ont besoin. Les établissements ciblés sont ceux qui peinent à contrôler les éclosions, à évaluer l’efficacité de leurs protocoles de prévention et de contrôle des infections, à maintenir la capacité nécessaire en effectifs, à accéder à de l’équipement de protection individuelle (EPI) ou à effectuer des tests auprès de tous leurs résidents et employés.

« Grâce au Groupe directeur du SGI, en cette période où il est si important de fournir des directives claires et de communiquer efficacement, nous avons pu rapidement prendre les décisions nécessaires et allouer des ressources aux foyers afin de régler les problèmes urgents du secteur des soins de longue durée, a expliqué la ministre Fullerton. Je suis très reconnaissante envers les membres du Groupe pour leur solide leadership et leur expertise en système de santé, sur lesquels notre gouvernement et nos foyers de soins de longue durée vont pouvoir continuer à compter. »

Grâce au leadership du Groupe directeur du SGI, la situation dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario touchés par des éclosions de COVID-19 s’est améliorée :

Depuis le 1er mai, augmentation du nombre de foyers à faible risque (statut vert), qui sont passés de 356 à 547, soit 87,4 % des foyers de soins de longue durée de la province.

Depuis le 1er mai, diminution du nombre de foyers à haut risque (statut rouge), qui sont passés de 35 à 19, soit une amélioration de 54,3 %.

En date du 27 mai, déploiement de travailleurs et travailleuses de 37 hôpitaux dans 59 foyers à risque moyen et 19 foyers à haut risque.

Conclusion d’une première série de tests auprès des résidents et du personnel des foyers de soins de longue durée et démarrage d’une deuxième série

Diminution du nombre de tests positifs de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée, qui sont passés de 12,5 % à 7,5 % du total des tests effectués.

Diminution du nombre de foyers de soins de longue durée confrontés à des éclosions, qui sont passés de 190 sur 626 foyers (le 18 mai) à 129 sur 626 foyers (le 27 mai).

Résolution de 164 cas d’éclosion.

Le Groupe directeur du SGI a également appuyé l’envoi de membres des Forces armées canadiennes dans cinq foyers provinciaux et le déploiement de 150 équipes hospitalières pour soutenir le personnel d’autres foyers de soins de longue durée. Par ailleurs, c’est sous son leadership que des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections ont été communiquées à tous les foyers de la province et qu’une structure systématique de déclaration des données a été mise en place relative au dépistage et aux tests dans les foyers de soins de longue durée.

Les membres du Groupe directeur du SGI sont :

Richard Steele, sous-ministre, ministère des Soins de longue durée

Helen Angus, sous-ministre, ministère de la Santé

Le Dr Kevin Smith, président-directeur général, University Health Network

Matthew Anderson, président-directeur général, Santé Ontario

Michelle DiEmanuele, présidente-directrice générale, Trillium Health Partners

Le Dr Jack Kitts, président-directeur général, L’Hôpital d’Ottawa

James Schlegel, président-directeur général, Schlegel Health Care

Le Dr Tom Stewart, président-directeur général, St. Joseph’s Health System, et directeur général, Niagara Health

Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario

Le Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l’Ontario