L’Ontario prolonge les décrets d’urgence pour continuer à faire face à la pandémie de COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario continue de protéger la santé et la sécurité publiques face à la pandémie de COVID-19 en prolongeant tous les décrets d’urgence émis en vertu de l’article 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Les décrets d’urgence existants prévoient la fermeture des terrains, structures et équipements de jeux extérieurs, des piscines publiques et des installations de jeux d’eau extérieures, ainsi que des bars et restaurants, sauf s’ils proposent des plats à emporter ou la livraison. En outre, les restrictions relatives aux activités sociales de plus de cinq personnes restent en vigueur, tout comme les mesures de réaffectation des effectifs dans les foyers de soins de longue durée et les établissements de soins collectifs comme les maisons de retraite et les refuges pour femmes.

« Nous prolongeons ces décrets d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité de tous les Ontariens et de leur famille alors que nous entamons en toute sécurité la remise en marche progressive de notre province, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Afin de ne pas nuire aux progrès que nous avons réalisés pour enrayer la COVID-19, chacun doit continuer à suivre nos consignes de santé publique, qui sont simples : respectez l’écart sanitaire, portez un masque s’il vous est difficile de maintenir l’écart sanitaire et lavez-vous les mains régulièrement. Si vous pensez être atteint de la COVID-19 ou avoir été exposé au virus, rendez-vous dans un centre d’évaluation et faites faire une analyse. Ensemble, jouons la carte de la sécurité. »

Les décrets d’urgence suivants ont été prolongés jusqu’au 9 juin 2020 :

Les décrets suivants ont également été prolongés :