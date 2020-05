L’Ontario réduit les obstacles financiers à l’éducation postsecondaire

Le gouvernement de l’Ontario réduit les obstacles financiers pour les étudiants à temps plein qui font des études postsecondaires. À compter d’aujourd’hui, les étudiants qui sont le plus dans le besoin peuvent présenter une demande au Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) pour l’année scolaire 2020-2021.

« Faire des études supérieures est l’un des principaux investissements qu’une personne puisse faire pour son avenir, indique Ross Romano, ministre des Collèges et Universités. Notre gouvernement contribue à supprimer les obstacles financiers à l’éducation postsecondaire pour aider à ce que les élèves d’aujourd’hui et les entrepreneurs, les innovateurs et les travailleurs de demain puissent acquérir les compétences nécessaires à leur réussite dans une économie mondiale très concurrentielle. »

Les prêts reçus du RAFEO sont le premier engagement financier important d’un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants. Pour favoriser une meilleure compréhension du programme et des responsabilités connexes en tant que bénéficiaire du RAFEO, les demandeurs devront suivre un module d’information donnant des renseignements de base sur le Régime d’aide financière aux étudiants et en matière de littératie financière. Les étudiants auront besoin de ces connaissances pour prendre des décisions éclairées aujourd’hui et tout au long de leur vie.

Pendant cette période sans précédent, le gouvernement propose un report temporaire des remboursements de prêts du RAFEO et de l’accumulation d’intérêts sur ces mêmes prêts pendant six mois, du 30 mars au 30 septembre 2020, afin de soutenir les emprunteurs en règle du RAFEO. La province a aussi travaillé avec les établissements postsecondaires pour soutenir l’apprentissage en ligne et les examens virtuels.

Le gouvernement prépare désormais l’année scolaire 2020-2021 en coopération étroite avec les collèges et les universités de la province pour veiller à ce que les étudiantes et étudiants bénéficient de l’éducation et de la formation de haut calibre dont ils ont besoin pour faire des carrières gratifiantes. Avec les conseils du médecin hygiéniste en chef, les établissements postsecondaires de l’Ontario préparent leur session d’automne, en étudiant tout un éventail d’options d’exécution des programmes selon l’évolution de l’épidémie de COVID-19.