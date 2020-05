l’UES Accusations criminelles non justifiées en lien avec une collision de camion U-Haul à White River et un accident de motoneige à Wawa

Avant que l’agent ne parvienne au véhicule, il a vu une motoneige qui venait dans sa direction avec deux occupants ne portant pas de casque. L’agent a décidé d’arrêter la motoneige pour demander à ces deux personnes si elles avaient vu le véhicule suspect, mais la motoneige a pris la fuite.

À 13 h 43, un agent a trouvé la motoneige sur le côté de la route avec l’un des occupants, identifié comme le plaignant, qui avait du sang sur la tête. Le plaignant a été mis sous garde, mais l’autre personne s’était enfuie.

Le plaignant a été conduit au Centre de santé Lady Dunn, où il a été admis.

La Police provinciale de l’Ontario a rapporté que les lieux n’avaient pas été bouclés, que la motoneige avait été retournée au propriétaire et que des photographies des lieux et du camion U Haul allaient être prises.

On a d’abord cru qu’une enquête de l’ UES ne serait pas nécessaire, et le dossier a été clos.

Le 26 novembre 2019, la Police provinciale de l’Ontario a rapporté que le plaignant avait reçu un diagnostic de fracture de l’os orbitaire.

AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

Au moment de la notification, la Police provinciale a signalé que les lieux de l’incident, soit l’intersection de Magpie Road et Mission Road à Wawa, n’avaient pas été bouclés et que la motoneige concernée avait déjà été retournée au propriétaire.

Malgré ce que laissaient croire certains éléments de preuve, la motoneige n’était pas endommagée et a été retournée au propriétaire immatriculé.

Enregistrements de communications

L’ AT no 2 a d’abord été avisé par téléphone du vol de carburant. La poursuite lui a ensuite été signalée.

Lorsque l’ AI a annoncé que le véhicule ne s’arrêtait pas à son signal et avait accéléré jusqu’à 120 km/h tandis que les feux d’urgence et la sirène de l’ AI étaient activés, le centre de répartition a transmis l’information au surveillant des communications qui supervisait l’incident. L’ AT no 2 a ensuite ordonné à l’ AI de cesser la poursuite et d’indiquer son kilométrage en fin de poursuite, ce que l’ AI a fait.

L’ AT no 2 a ensuite dit à l’ AI : [Traduction] « N’essayez pas de rattraper le véhicule. »

Lorsque l’ AT no 1 a signalé que véhicule avait pris des moyens radicaux pour contourner le tapis clouté, l’ AT no 2 a transmis le message suivant : [Traduction] « À toutes les unités, ici [ AT no 2] du centre de communication de la Police provinciale de North Bay. Je prends en charge cette opération et j’ordonne à toutes les unités d’interrompre la poursuite immédiatement. Désactivez vos feux d’urgence et sirènes, rangez-vous sur l’accotement dès que c’est sécuritaire, indiquez votre kilométrage et attendez de nouvelles instructions. » L’ AI comme l’ AT no 1 ont obtempéré.

Après qu’un véhicule conduit de manière dangereuse a été signalé à Wawa, l’ AT no 1 a indiqué que deux hommes étaient passés à côté de lui sans casque sur une motoneige. L’ AT no 1 soupçonnait qu’il s’agissait des hommes du camion U Haul.

Peu après, l’ AI a dit : [Traduction] « Ils passent maintenant à côté de moi à toute vitesse. » L’ AI a ajouté : [Traduction] « Il y a un seul homme et il vient de tomber en bas. » Elle a ensuite indiqué qu’elle avait un homme sous garde et elle a demandé une ambulance.

Durant un appel à l’ AT no 2, l’ AI a dit qu’elle roulait sur Mission Road lorsqu’elle a entendu l’ AT no 1 signaler qu’il était au bout de Government Road. L’ AI a ensuite vu la motoneige qui approchait, avec le conducteur sans casque. Une fois la motoneige passée, l’ AI est entrée dans le stationnement d‘un dépanneur. La motoneige a alors grimpé un banc de neige et est tombée sur la route. L’ AI a fait demi-tour et a activé ses feux d’urgence pour aller se placer derrière la motoneige, qui se trouvait au milieu de la route avec le conducteur étendu tout près. Lorsque l’homme, maintenant identifié comme le plaignant, a tenté de remettre le véhicule en marche, l’ AI a approché et lui a dit qu’il avait besoin de soins médicaux. L’ AI a rapporté à l’ AT no 2 qu’elle n’avait pas à ce moment annoncé à l’homme qu’il était en état d’arrestation, car il avait besoin d’être soigné et de s’asseoir dans la voiture de l’ AI en attendant une ambulance.

Enregistrements d’appels au 911

L’appel initial au 911 au sujet du vol d’essence a été fait à 12 h 36.

À partir de 13 h 39, deux personnes, y compris un agent de la Police provinciale à la retraite, ont composé le 911 pour signaler la collision d’un camion U Haul, le vol d’une motoneige et la collision d’une motoneige.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’ UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :

le rapport d’arrestation relatif à l’incident;

le rapport d’incident général;

les notes des AT nos 1 et 2;

nos 1 et 2; les notes de l’ AI ;

; le dossier des photos de la Police provinciale (long formulaire);

le rapport sur l’accident de la circulation.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’ UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :