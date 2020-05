Nouvelles mesures pour mieux protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée de la COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario a adopté un décret d’urgence en vertu duquel il pourra donner un ordre de gestion obligatoire à tout foyer de soins de longue durée confronté à une éclosion de COVID-19. Il permettra ainsi à la province d’ajuster rapidement et efficacement la gestion des activités d’un établissement afin d’en protéger les résidents et le personnel. Le gestionnaire désigné par la province pourra être une personne physique ou morale, par exemple une société ou un hôpital.





« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer le bouclier sanitaire que nous avons levé afin de protéger les résidents des foyers et les travailleurs de première ligne héroïques qui prennent soin d’eux, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Avec ce nouveau décret, nous serons mieux préparés à passer à l’action de manière immédiate si un foyer ne parvient pas à endiguer ce virus mortel. »





Un foyer de soins de longue durée peut avoir besoin d’aide pour gérer ses activités s’il est confronté à des difficultés comme un nombre élevé de cas parmi ses résidents ou les membres de son personnel, un nombre élevé de décès, une éclosion qui n’a pas encore été maîtrisée, des problèmes importants en matière de personnel ou l’incapacité à satisfaire aux exigences en matière de prévention, de dépistage et de contrôle. La décision d’intervenir à un moment et dans un établissement précis afin d’appuyer la gestion des activités sera prise au cas par cas.





« Nous sommes extrêmement reconnaissants aux exploitants des foyers de soins de longue durée de toute la province qui travaillent sans relâche jour après jour pour endiguer les éclosions de COVID-19, a souligné la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton. La mesure que nous prenons aujourd’hui nous permettra de nous assurer que ces établissements reçoivent le soutien dont ils ont besoin en cette période difficile de pouvoir maintenir la qualité de soins que leurs résidents méritent. »





Le 15 avril 2020, le gouvernement a dévoilé son Plan d’action contre la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée, élaboré afin de contribuer à freiner la propagation du virus grâce à un programme rigoureux de tests, de dépistage et de surveillance, à des mesures de confinement, à la résolution des problèmes de dotation et à l’approvisionnement en équipement de protection individuelle.





La province a également adopté plusieurs décrets d’urgence qui visent à interdire aux employées et employés des établissements de soins de travailler dans plus d’un établissement, à offrir au personnel des foyers une prime liée à la pandémie, à permettre la réaffectation du personnel des hôpitaux pour pallier la pénurie de personnel dans les foyers ainsi qu’à déployer des équipes de prévention et de contrôle des infections.





En outre, des membres des Forces armées canadiennes ont été déployés pour soutenir cinq foyers de soins de longue durée de la province qui étaient confrontés à une pénurie importante de personnel.