L’Ontario marque la première Journée provinciale d’action contre les détritus

Aujourd’hui, Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, et Andrea Khanjin, adjointe parlementaire au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, ont publié la déclaration suivante :

« Nous marquons aujourd’hui la première Journée provinciale d’action contre les détritus en Ontario. En ce jour, tous les Ontariens et les Ontariennes sont appelés à sensibiliser leur entourage à l’importance de réduire les détritus et les déchets et à agir en conséquence chez eux et dans leurs collectivités.

Durant la crise de COVID-19, des gens de toute la province font leur part pour combattre la crise sanitaire de chez eux ou au travail en première ligne pour les travailleurs de services essentiels. Nous vivons une époque extraordinaire durant laquelle nous devons nous concentrer entièrement sur notre sécurité et le ralentissement de la propagation, mais nous ne devons pas oublier l’importance de préserver notre environnement.

Quand les conditions de sécurité le permettront, notre gouvernement organisera, en collaboration avec des collectivités et ses partenaires, des séances de nettoyage de détritus dans toute la province. Nous savons que les gens en Ontario ont hâte de retourner dehors, et ce sera une excellente occasion de renouer avec la nature.

Nous pouvons tous adopter les gestes pour jeter les détritus au bon endroit, même en restant à la maison et en gardant nos distances physiques. Aujourd’hui, et chaque jour, les particuliers et les familles peuvent réduire, prévenir et réacheminer les déchets, par exemple :

Choisir des produits ayant moins d’emballage et remplacer les pellicules d’aliments à usage unique par des contenants réutilisables; Devenir un expert en matière de contenu de bac vert et de boîte bleue; Bien fermer les sacs contenant les déchets devant être jetés à la poubelle, comme les gants et les masques usagés, pour protéger nos collectivités et les garder propres.



Notre gouvernement travaille fort, suite aux engagements du Plan environnemental pour l’Ontario, pour assurer la propreté des collectivités, des parcs et des cours d’eau de la province et prévenir les déchets et les détritus. Il élargit les collectes des bacs verts ou programmes similaires, étudie une proposition visant à interdire les déchets alimentaires dans les lieux d’enfouissement et appuie les dons d’aliments sains. De plus, il entend rendre les producteurs responsables des déchets de la boîte bleue provenant des produits qu’ils fabriquent.

Les entreprises de toute la province relèvent aussi le défi et vendent des produits sans emballage, fabriquent des produits écologiques, comme des textiles durables, et réduisent les déchets alimentaires en donnant des denrées excédentaires aux personnes dans le besoin.

La Journée provinciale d’action contre les détritus nous rappelle l’importance de nos espaces verts et la responsabilité que nous avons, tous et toutes, de garder l’Ontario propre et sain pour nos proches et nos collectivités, aujourd’hui et pour les générations futures. »