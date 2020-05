L’Ontario rouvre les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Le gouvernement de l’Ontario autorise l’accès limité aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation pour les visites d’un jour. Cette réouverture progressive commencera le lundi 11 mai 2020 et se poursuivra le vendredi 15 mai 2020. À ces dates, les parcs et réserves déterminés seront à nouveau accessibles au public, mais uniquement pour la marche, la randonnée, le vélo et l’observation des oiseaux. L’accès à tous les parcs et réserves de conservation sera gratuit jusqu’à la fin du mois de mai.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Jeff Yurek, et de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, pour faire cette annonce.

« Tout en continuant à progresser dans notre lutte pour enrayer la propagation de la COVID-19, nous entamons avec prudence le déconfinement de la province, en commençant par certaines entreprises et certains commerces auxquels s’ajoutent maintenant nos parcs provinciaux et nos réserves de conservation, a déclaré le premier ministre Ford. J’encourage tous les Ontariens et leur famille à sortir et à profiter des beaux paysages de notre province, mais à le faire de manière responsable. Respectez l’écart sanitaire et les règles établies par les experts en santé pour arrêter la propagation du virus. »

Ce lundi, 520 parcs provinciaux et réserves de conservation rouvriront au public, et 115 autres rouvriront vendredi prochain. Les visites seront limitées à la journée, et le camping et les activités autres que celles énoncées plus haut y resteront interdits. Tous les bâtiments et installations, y compris les toilettes, fontaines à eau, emplacements de camping (y compris en arrière-pays), logements couverts et terrains de jeux, de même que les plages resteront fermés.

« Les gens sont impatients de profiter des beaux jours, de se dégourdir les jambes et de renouer avec la nature, a ajouté le ministre Yurek. En consultation avec nos experts en santé, nous procédons à l’ouverture de Parcs Ontario selon une approche prudente et progressive, afin de protéger la santé des visiteurs et du personnel et d’assurer leur sécurité. Il est important de noter que toutes les installations ne seront pas ouvertes et qu’il faut donc planifier les visites en conséquence. »

Au cours des prochaines semaines, le personnel de Parcs Ontario effectuera des travaux d’entretien critiques et d’autres procédures de redémarrage des parcs afin que davantage d’activités et d’installations de loisirs puissent être proposées au public de manière sécuritaire, le moment venu.

Pour planifier votre visite, rendez-vous à www.ontarioparks.com/park-locator/fr pour vérifier le statut des parcs provinciaux.