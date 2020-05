Le Canada et l’Ontario adoptent des mesures supplémentaires pour protéger les travailleurs du secteur agroalimentaire durant la COVID-19

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent 2,25 millions de dollars dans les établissements de transformation des viandes titulaires d’un permis provincial afin de mieux protéger les employés et de garantir l’approvisionnement continu en produits sains pour les consommateurs durant l’éclosion de COVID-19.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (le Partenariat), le premier volet du Programme de protection au travail pour le secteur agroalimentaire offrira une aide financière pour déployer des mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 dans les établissements de transformation des viandes titulaires d’un permis provincial, notamment l’achat d’équipement de protection individuelle supplémentaire, la restructuration des postes de travail, du soutien pour les employés qui doivent s’isoler, la mobilité sur les lieux de travail et le transport.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos transformateurs de viande, qui offrent un service essentiel pour mettre des aliments sur nos tables en cette période sans précédent. La santé et la sécurité de ces travailleurs de première ligne sont capitales, a indiqué l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Les fonds annoncés aujourd’hui aideront les entreprises ontariennes spécialisées dans la viande à assumer le coût des mesures cadrant avec les directives de santé publique. »

« Nos établissements de transformation des viandes et leurs employés dévoués jouent un rôle essentiel en assurant la solidité de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire tout en nous fournissant des aliments frais, de grande qualité et nutritifs, a déclaré Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. L’annonce d’aujourd’hui est une mesure importante pour garder nos travailleurs essentiels en santé et en sécurité durant la COVID-19 et par la suite. »

« La santé et la sécurité de nos travailleurs du secteur agroalimentaire et de l’ensemble des travailleurs partout en Ontario sont notre principale priorité, a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Les employés des entreprises de transformation des viandes sont reconnus avec raison comme des héros de l’ombre pour leur rôle consistant à mettre des aliments sur nos tables durant la COVID-19. L’initiative annoncée aujourd’hui est une façon de plus par laquelle nous les aidons à rester en santé au travail. »

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) commencera à accepter des demandes le 12 mai 2020 et accélèrera le processus d’approbation afin que l’aide nécessaire se rende plus rapidement au secteur agroalimentaire. Les demandes admissibles seront reçues et évaluées sur une base continue, tant qu’il y aura des fonds.

L’annonce d’aujourd’hui est la suite de mesures précédemment adoptées par le gouvernement fédéral et provincial pour appuyer le secteur agroalimentaire. Ces engagements comprennent 1 million de dollars pour aider les agriculteurs, les entreprises de transformation et les autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire à s’attaquer aux pénuries de main-d’œuvre, ainsi que 2,5 millions de dollars pour améliorer les occasions en matière de commerce électronique pour le secteur agroalimentaire de l’Ontario.

Depuis juin 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont promis une aide financière pour environ 2 500 projets, par le truchement du Partenariat, afin d’aider les agriculteurs, les entreprises de transformation, les entreprises et les organismes sectoriels admissibles de l’Ontario à innover et à croître.