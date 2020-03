mesures d’urgence pour venir en aide aux foyers de soins de longue durée durant l’éclosion de COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario met en œuvre un nouveau décret d’urgence afin de faire en sorte que du personnel et des ressources soient disponibles pour aider à prendre soin des personnes résidentes des foyers de soins de longue durée et à les protéger pendant la crise de la COVID-19. Ces mesures temporaires accordent une plus grande souplesse pour les foyers de soins de longue durée et leur permet de réorienter leur dotation, leurs finances et leurs ressources vers des tâches essentielles.

De plus, le ministère des Soins de longue durée met également en place une nouvelle approche pour redéployer ses inspectrices et inspecteurs hautement qualifiés. Ces infirmières et infirmiers, diététistes et physiothérapeutes apporteront un soutien sur le terrain aux foyers de soins de longue durée en assurant la dotation en personnel, en coordonnant les soins, en servant de personnes-ressources de la santé publique, en aidant les foyers à prévenir et à contenir les infections et en accomplissant de nombreuses autres tâches nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes résidentes.

« La pandémie mondiale de la COVID-19 présente des défis que nous n’avons jamais vus auparavant », affirme la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. « Je veux vous assurer que nous travaillons 24 heures sur 24 afin de garder vos proches en sécurité et que nous ne cesserons pas d’intervenir afin de garder les personnes résidentes ainsi que les membres du personnel dans le secteur des soins de longue durée en sécurité et en sûreté. Je tiens à remercier les membres du personnel dévoués de ces foyers qui travaillent sans relâche pendant cette période sans précédent. »

On a annoncé récemment un financement crucial pour le secteur des soins de longue durée dans le Plan d’action de l’Ontario contre la COVID-19. Un fonds de 243 millions de dollars permettra d’apporter des renforts supplémentaires dans les foyers tout en favorisant un dépistage 24 heures par jour, 7 jours sur 7, en plus d’accroître la dotation, les approvisionnements et le matériel afin de contribuer à prévenir et à contenir cette éclosion de la COVID-19. Cette initiative s’appuie sur une injection immédiate de fonds que les foyers de soins de longue durée ont déjà reçus.