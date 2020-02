L’ensemble des écoles du CSC Nouvelon dans les districts de SUDBURY, MANITOULIN et d’ALGOMA fermées le 21 février 2020

L’ Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) effectuera un retrait complet de services dans toutes les régions de l’Ontario le vendredi 21 février 2020 puisqu’une nouvelle entente avec le gouvernement n’a pas encore été conclue. Les districts de Sudbury, Manitoulin et d’Algoma font partie des régions ciblées. Au sein du CSC Nouvelon, ce syndicat représente les enseignants et enseignantes, les suppléants et suppléantes à court et à long terme ainsi que les conseillers et conseillères pédagogiques.

De plus, la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO), qui représente notre personnel de soutien des écoles élémentaires et secondaires ainsi qu’au siège social, a également émis un avis de retrait complet le vendredi 21 février 2020 dans l’ensemble de nos écoles et au siège social.

En raison de l’impact des grèves sur le bon fonctionnement des écoles, y compris la sécurité et le bien-être de tous les élèves, le Conseil scolaire catholique Nouvelon se voit dans l’obligation de fermer l’ensemble de ses écoles élémentaires et secondaires à tous les élèves le vendredi 21 février 2020. De plus, le CSC Nouvelon suspendra le programme du Centre des petits offert dans toutes ses écoles.

Toutefois, les garderies ainsi que les programmes avant et après l’école du CSC Nouvelon demeureront ouverts.

Le CSC Nouvelon compte des écoles dans les communautés de Sudbury Est, Grand Sudbury, Espanola, Spanish, Elliot Lake, Blind River, Chapleau, Sault-Ste-Marie, Wawa, Dubreuilville et Hornepayne.