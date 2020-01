Appel pour des membres du conseil d’administration

L’institut des politiques du Nord (IPN) recrute les membres de son conseil d’administration cet automne ! Venez faire partie d’une équipe qui travaille pour la croissance économique durable des communautés du Nord de l’Ontario.

L’institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. Nous effectuons des recherches, recueillons et diffusons des données probantes, et identifions des possibilités de politiques pour soutenir la croissance des communautés durables du Nord de l’Ontario. Nos activités sont situées à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons à améliorer la capacité du Nord de l’Ontario à prendre la tête des politiques socio-économiques qui ont un impact sur le Nord de l’Ontario et sur le Canada dans son ensemble.

L’institut des politiques du Nord est à la recherche de personnes qui se sont fermement engagées à améliorer la qualité de vie des habitants du Nord de l’Ontario. En tant que conseil de gouvernance, le conseil d’administration fournit une orientation stratégique au Northern Policy Institute. Les directeurs siègent aux comités du conseil d’administration qui s’occupent de la vérification, de la collecte de fonds et de la gouvernance. La principale responsabilité du conseil d’administration est de protéger et de promouvoir les intérêts, la réputation et la stature l’institut des politiques du Nord.

Pour rejoindre notre équipe, les membres doivent avoir une expertise, des capacités ou une expérience spécifique dans le domaine. Le développement économique, les peuples indigènes, la démographie, l’immigration, l’infrastructure, les communautés et l’environnement sont tous des sujets d’intérêt pour l’institut des politiques du Nord.

Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans et ils peuvent être réélus pour un maximum de deux mandats consécutifs. Il y a deux réunions par téléconférence et deux réunions en personne du conseil d’administration chaque année. Les membres du conseil d’administration sont également encouragés à participer activement à tout autre événement et conférence de l’institut des politiques du Nord. Il s’agit de postes bénévoles sans compensation financière.

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour devenir membres du conseil d’administration de l’institut des politiques du Nord, ou si vous souhaitez proposer quelqu’un, veuillez consulter notre site web https://www.northernpolicy.ca/volunteer et remplir le formulaire de candidature pour devenir membre du conseil d’administration. Veuillez vous assurer de le faire avant la fin du mois de février.