Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, a fait la déclaration suivante au sujet de la Semaine de reconnaissance des traités :

« Cette semaine, l’Ontario souligne la quatrième Semaine annuelle de reconnaissance des traités en offrant aux gens l’occasion d’en apprendre davantage sur les traités en Ontario et sur leur place dans l’histoire et le patrimoine de la province.

Notre gouvernement collabore avec les Autochtones et les partenaires en éducation pour organiser des activités de sensibilisation aux traités dans les écoles, les universités et les bibliothèques publiques. Des aînés et des gardiens du savoir autochtones donneront des enseignements et feront part de leur point de vue personnel pour aider à approfondir la compréhension des traités.

Les relations issues des traités sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient lorsqu’elles ont été conclues. En tant qu’infirmier et avocat qui vivait et travaillait dans les communautés des Premières Nations, j’ai pu constater de première main l’importance de rendre réelles et significatives les relations découlant des traités modernes pour les peuples autochtones et non autochtones. La promotion de la sensibilisation et de la compréhension des traités nous aide à progresser sur la voie de la réconciliation et à faire en sorte que tous puissent participer à la prospérité de l’Ontario. »