Winners of SAH 5-Car Draw

Winners were drawn Saturday night at the Sault Area Hospital.

Car or Cash Winners:

Earl Crack (Ticket No. 1188) won a Hyundai Accent or $15,000.

Keith Good (Ticket No. 11953) chooses a Volkswagen Beetle or $30,000.

Glen and Regina Lewis (Ticket No. 11522) pick $30,000 or a Honda CR-V.

John Kucher (Ticket No. 05394) can opt for $35,000 or a Ford Mustang.

Doris Fournier (Ticket No. 19336) goes home with $50,000 or a Chevy Silverado Trail Boss.

Winners of $1,000 cash:

Bruce McFadden (Ticket No. 0774),

Brian Rosmus (Ticket No. 05853),

Grace Barros (Ticket No. 1163),

Steve DiValentin (Ticket No. 2155) and

Terry-Lynn Dellapenta (Ticket No. 15812).

Winners of $500:

C. Abbott (Ticket No. 09142),

C. Nadeau (Ticket No. 06377),

Lucas Archibald (Ticket No. 11678),

Dan Guenther (Ticket No. 11768),

Mike Strachan (Ticket No. 07788),

Kathy Dickson (Ticket No. 11457),

Darren Stadnisky (Ticket No. 18825),

Rolland Larouche (Ticket No. 15452),

Rita Miceli (Ticket No. 3094),

Brad Hotchkiss (Ticket No. 11001),

Lisa Spadafora (Ticket No. 07763),

Rob Johnson (Ticket No. 4792),

Donnie and Brenda Hayes (Ticket No. 1811),

Heather Tomkins (Ticket No. 4602),

Jim Lock (Ticket No. 19036),

Brian Beauparlant (Ticket No. 3174),

Norman Taylor (Ticket No. 4219),

Viola Chiasson and Carl Belanger (Ticket No. 07038),

Sheila Dunn (Ticket No. 17553) and

John Hamilton (Ticket No. 19374).

Winners of $500 gas:

Harry Wynne (Ticket No. 15185),

Shelly Amato (Ticket No. 13365),

Nick Micomonacco (Ticket No. 11550),

Myrna Addison (Ticket No. 10852) and

Brianna Scarfone (Ticket No. 19294).

The proceeds of the draw will be used to buy a portable radiography unit.