Groupe régional travaillant pour améliorer Internet pour tous – Votre entrée requise

Jun 20, 2018 @ 10:29

Le réseau régional à large bande du Nord-Est Supérieur (NSRBN) vise à construire un réseau à large bande dans chaque communauté pour améliorer la croissance économique, la résilience et l’accès amélioré aux services de santé et d’éducation. La disponibilité d’une bande passante adéquate et abordable pour tous les citoyens et les parties prenantes est importante pour l’avenir de toute la région.

Dans le cadre de la phase de collecte d’informations du NSRBN, nous invitons les membres de la communauté à compléter un sondage afin que nous puissions en savoir plus sur l’état actuel de la technologie dans notre région. Votre participation est essentielle pour s’assurer que nous incluons autant de données que possible pour aider à la préparation d’une étude qui améliorera la capacité de rechercher un financement futur pour les domaines critiques. L’enquête ne devrait pas prendre plus de 5 minutes à compléter. Vous pouvez mener le sondage de deux façons https://fr.surveymonkey.com/r/NESBPSurvey en suivant le lien ou en remplissant une version papier. Vous pouvez vous procurer une version papier au bureau du développement économique, au canton ou au pavillon de la bande dans votre collectivité ou communiquer avec l’information fournie ci-dessous.

Le NSRBN a été formé avec des représentants des Premières nations participantes et des municipalités et de l’Organisation de développement économique de la région du Nord-Est Supérieur. L’adhésion spécifique est composée des 13 communautés et organisations suivantes, y compris; Première nation de Brunswick House, le Twp. de Chapleau, Première Nation crie de Chapleau, Corporation du Développement Économique et Communautaire de Dubreuilville, le Twp. de Dubreuilville, la Société de développement économique de Wawa, le Twp. de Hornepayne, de la Première Nation de Michipicoten, de la Coopérative des technologies de l’information et de la géomatique du Nord (NITGC), de la Première nation Pic Mobert, de la Société de développement des collectivités de Supérieur Est et de la municipalité de Wawa et du canton. de White River. Le NESBN bénéficie également du soutien de FedNor – Industrie Canada, du ministère du Développement du Nord et des Mines et de Sault Ste. Marie Innovation

L’enquête sera ouverte du 18 juin au 30 juin 2018.Toutes les réponses à l’enquête resteront anonymes car les données de l’utilisateur ne sont pas collectées. Cependant, si vous souhaitez que votre nom soit inscrit à un tirage de 250 $, veuillez entrer votre nom pour courir la chance de gagner!

Si vous avez des questions pour l’équipe d’étude de NSRBN, veuillez envoyer un courriel à info@edcwawa.ca ou appelez Melanie Pilon, EDO au 705 884 9909. L’équipe d’étude vous remercie sincèrement d’avance pour votre.