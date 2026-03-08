PM Carney à l’occasion de la Journée internationale des femmes

Le 8 mars 2026

Ottawa (Ontario)

« Notre démocratie est plus forte lorsqu’elle reflète les personnes qu’elle sert. Depuis qu’Agnes Macphail est devenue la première femme élue à la Chambre des communes il y a plus de 100 ans, les femmes ont acquis le droit de vote, le droit à la propriété, des droits reproductifs et des congés parentaux. Ces progrès ont été possibles parce que, sans relâche, les femmes ont refusé d’accepter un système qui ne les voyait pas, ne les entendait pas et ne les représentait pas.

C’est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada fait progresser les programmes qui placent les femmes en position de leadership et qui veillent à ce qu’elles puissent contribuer à une économie plus forte. Nous avons renouvelé le financement accordé au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres. Ainsi, des ressources seront attribuées de manière stable et continue à la promotion de la participation économique substantielle des femmes. Nous finançons notamment le Programme de promotion de la femme, qui a atteint plus de 400 000 femmes par le biais d’occasions de mentorat, de programmes de formation et de possibilités d’emploi. De plus, le Fonds d’opportunités économiques et de leadership pour les femmes du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres nous permet de faire avancer les projets qui éliminent les obstacles à la participation économique et à la réussite des femmes. Jusqu’à maintenant, plus de 160 organisations de partout au Canada ont reçu des fonds, y compris dans les communautés du Nord.

Il ne peut y avoir d’égalité – ni de prospérité – sans sécurité. Nous rehaussons notre effort de prévention de la violence fondée sur le sexe, en proposant des lois qui protègent les victimes et leur donnent les moyens d’obtenir justice à l’intérieur de notre système judiciaire. Nous donnons également suite aux appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nous protégerons toujours le droit inaliénable de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens de vivre dans la liberté, la sécurité et la dignité.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, alors que nous pensons à tout le chemin parcouru, nous restons vigilants face à ce qui doit être protégé et déterminés à accomplir le travail qui nous attend. C’est le rôle de notre gouvernement et c’est le rôle de toute la population canadienne. »