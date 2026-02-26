Exploration hivernale pour les élèves de l’école Saint‑Joseph

En février, les élèves de la 6ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ année de l’école Saint‑Joseph (Wawa) ont eu l’occasion d’explorer le magnifique paysage hivernal de leur communauté lors d’une randonnée en raquettes dans des sentiers enneigés. Équipés de leurs raquettes, les élèves ont pu profiter de l’air frais tout en découvrant l’une des nombreuses destinations de plein air de leur région. Cette sortie éducative a permis de promouvoir le bien‑être, l’activité physique et un mode de vie sain, en plus de créer des moments mémorables entre camarades de classe.