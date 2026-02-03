Men’s Curling Standings – February 2

|Team
|Rank
|Wins
|GP
|TERRIS, Tom
|1
|12
|12
|MORRISON, Matthew
|2
|7
|12
|LESCHISHIN, Mark
|3
|6
|12
|TERRIS, Spencer
|3
|6
|12
|HALE, Ron
|5
|3
|12
|BUMSTEAD, Aaron
|6
|2
|12
Game Schedule for Monday, Febuary 9th.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|T. TERRIS
|S. TERRIS
|HALE
|BUMSTEAD
|MORRISON
|LESCHISHIN
