Men’s Curling Standings – February 2

Team Rank Wins GP
TERRIS, Tom 1 12 12
MORRISON, Matthew 2 7 12
LESCHISHIN, Mark 3 6 12
TERRIS, Spencer 3 6 12
HALE, Ron 5 3 12
BUMSTEAD, Aaron 6 2 12

Game Schedule for Monday, Febuary 9th.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
T. TERRIS S. TERRIS HALE
BUMSTEAD MORRISON LESCHISHIN
