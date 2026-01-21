Le premier ministre Mark Carney rencontre le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte

Le 21 janvier 2026

Davos (Suisse)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial, à Davos, en Suisse.

Le premier ministre Carney et le secrétaire général Rutte ont réaffirmé leur engagement mutuel envers la souveraineté et l’intégrité territoriale du Danemark, y compris du Groenland. Ils ont souligné que toute décision concernant l’avenir du Groenland relevait uniquement du Groenland et du Danemark.

Les dirigeants ont reconnu que l’Alliance de l’OTAN était actuellement mise à l’épreuve et ont indiqué qu’il fallait d’abord veiller à la sécurité de l’Arctique, notamment investir plus rapidement sur le flanc nord-ouest de l’Alliance. Le premier ministre a souligné la mission du Canada consistant à quadrupler ses dépenses militaires au cours de la prochaine décennie, en investissant massivement dans le renforcement de la souveraineté de l’Arctique canadien. Ces investissements comprendront par exemple le radar transhorizon dans l’Arctique, une présence continuelle sur terre, dans les airs et en mer ainsi que de nouvelles infrastructures essentielles.

Le premier ministre Carney et le secrétaire général ont discuté des pourparlers de paix en cours au sujet de l’Ukraine. S’appuyant sur la réunion de la Coalition des volontaires qui s’est tenue à Paris, en France, plus tôt ce mois-ci, ils ont souligné l’importance du soutien que fournit l’Alliance à la promotion de la paix et de la sécurité en Ukraine.

Le premier ministre Carney et le secrétaire général Rutte ont convenu de rester en contact étroit.