Le premier ministre Carney tiendra un Forum de planification du Cabinet axé sur l’économie, l’abordabilité et la sécurité

Le 21 janvier 2026

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le nouveau gouvernement du Canada tiendra un Forum de planification du Cabinet à Québec, au Québec, les 22 et 23 janvier 2026.

La réunion sera axée sur la mission fondamentale du gouvernement, qui consiste à bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus indépendante qui profite à tous. Les membres du Conseil des ministres et les secrétaires d’État discuteront des progrès réalisés concernant les sept missions prioritaires définies par le premier ministre dans leur lettre de mandat et détermineront les priorités pour mettre en œuvre du changement au cours de l’année à venir. En particulier, le premier ministre et le Conseil des ministres se concentreront sur les prochaines étapes du plan du gouvernement visant à réduire les coûts quotidiens des Canadiennes et des Canadiens afin de leur rendre la vie plus abordable.

Lors du Forum de planification, les membres du Conseil des ministres entendront des experts de premier plan issus des domaines de l’administration publique, de la finance, des services communautaires, des technologies de pointe et des affaires internationales. Ils leur donneront un aperçu du contexte mondial actuel et les aideront à repérer les nouvelles occasions de leadership pour le Canada.

Ensemble, le premier ministre et le Conseil des ministres continueront de diversifier nos partenariats à l’étranger et de consolider notre force au pays afin d’accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité pour les Canadiennes et les Canadiens.