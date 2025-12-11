Breaking News

Winter Road Conditions – Thursday, December 11th

Dec 11, 2025 at 06:21

 

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-11 05:13
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-11 05:25
From Highway 651 to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-11 05:24
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Partly snow packed Good No 2025-12-11 05:20
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-11 05:25
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-11 05:22
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-12-11 05:22
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-11 05:24
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-11 05:24
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-11 05:24
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-12-11 02:38
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-11 05:24
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow covered Good No 2025-12-11 05:24
Hwy 631 From White River to Highway 11 Partly snow packed Good No 2025-12-11 05:25
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-12-11 05:24
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-12-11 05:25
Brenda Stockton
Latest posts by Brenda Stockton (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*