Winter Road Conditions – Saturday, December 6th

Dec 6, 2025 at 06:03
- From Wawa to the Soo, lake effect snow continuing into the afternoon with total local snowfall amount of 10 to 15 cm. This may cause significantly reduced visibility.
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Partly snow covered
|Bare and wet road, Partly snow packed
|Fair
|Yes
|2025-12-06 05:35
|From Shawmere River to Highway 651
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-06 05:45
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-06 05:41
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow covered
|Partly snow covered, Snow packed
|Good
|No
|2025-12-06 05:45
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-06 05:43
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Snow covered
|Fair
|No
|2025-12-06 05:43
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-06 05:44
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-06 05:44
|From Paint Lake Road to Mobert
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-06 05:44
|From Marathon to Mobert
|Partly snow covered
|Partly snow packed
|Good
|No
|2025-12-06 02:43
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-06 05:44
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow covered
|Good
|No
|2025-12-06 05:44
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Bare and wet road
|Good
|No
|2025-12-05 21:39
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow covered
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-06 05:44
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2025-12-06 02:12
