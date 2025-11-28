Breaking News

Winter Road Conditions – Friday, November 28th

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Snow covered Partly snow packed Fair Yes
From Shawmere River to Highway 651 Snow packed Snow covered Good Yes
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Bare and dry road Good No
From Hinckler Lake to Chapleau Snow packed Snow covered Good Yes
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Snow covered Good Yes
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Good No
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Good No
From Marathon to Mobert Partly snow packed Bare and wet road Good No
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Snow packed Fair Yes
Hwy 547 From Hwy 101 to Hawk Junction Bare and wet road Snow packed Good No
Hwy 631 From White River to Hornepayne to Highway 11 Snow covered Partly snow covered, Partly snow packed, Snow packed Fair Yes
Hwy 651 From Hwy 101 to Missinabi Snow packed Good No
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Snow covered Good Yes
