Winter Road Conditions – Friday, November 28th

|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Snow covered
|Partly snow packed
|Fair
|Yes
|From Shawmere River to Highway 651
|Snow packed
|Snow covered
|Good
|Yes
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Bare and wet road
|Bare and dry road
|Good
|No
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Snow packed
|Snow covered
|Good
|Yes
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Good
|No
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Snow covered
|Good
|Yes
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Bare and wet road
|Good
|No
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Bare and wet road
|Good
|No
|From Marathon to Mobert
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|From Marathon to Mobert
|Partly snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Bare and wet road
|Snow packed
|Fair
|Yes
|Hwy 547
|From Hwy 101 to Hawk Junction
|Bare and wet road
|Snow packed
|Good
|No
|Hwy 631
|From White River to Hornepayne to Highway 11
|Snow covered
|Partly snow covered, Partly snow packed, Snow packed
|Fair
|Yes
|Hwy 651
|From Hwy 101 to Missinabi
|Snow packed
|Good
|No
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Snow covered
|Good
|Yes
