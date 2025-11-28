Breaking News

Ladies Curling Standings – November 28

RANK WINS G.P.
BUSSINEAU, Denise 1 3 3
MATHIAS, Danette 1 3 3
SPENCER, Diane 1 3 3
AMOS, Tracy 4 2 2
BONITZKE, Wendy 4 2 2
PARSONS, Rochelle 4 2 3
CHIUPKA, Lorna 7 1 3
LESCHISHIN, Barb 7 1 3
SMITH-MORIN, Glynis 7 1 3
SZEKELY, Annik 7 1 3
TAVELLA, Debbie 7 1 3
TREMBLAY, Cheryl 7 1 3
COE, Melanie 13 0 3
MICHALCEWICZ, Sabrina 15 0 2
SWITZER, Anya 15 0 2

Game Schedule for Tuesday, December 2nd. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
6:30 pm COE SPENCER LESCHISHIN SWITZER
BUSSINEAU MATHIAS MICHALCEWICZ PARSONS
8:00 pm TREMBLAY TAVELLA BONITZKE
AMOS SZEKELY SMITH-MORIN
BYE: CHIUPKA
