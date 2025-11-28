|RANK
|WINS
|G.P.
|BUSSINEAU, Denise
|1
|3
|3
|MATHIAS, Danette
|1
|3
|3
|SPENCER, Diane
|1
|3
|3
|AMOS, Tracy
|4
|2
|2
|BONITZKE, Wendy
|4
|2
|2
|PARSONS, Rochelle
|4
|2
|3
|CHIUPKA, Lorna
|7
|1
|3
|LESCHISHIN, Barb
|7
|1
|3
|SMITH-MORIN, Glynis
|7
|1
|3
|SZEKELY, Annik
|7
|1
|3
|TAVELLA, Debbie
|7
|1
|3
|TREMBLAY, Cheryl
|7
|1
|3
|COE, Melanie
|13
|0
|3
|MICHALCEWICZ, Sabrina
|15
|0
|2
|SWITZER, Anya
|15
|0
|2
Game Schedule for Tuesday, December 2nd. Draw 1 is at 6:30 p.m., and Draw 2 is at 8:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|6:30 pm
|COE
|SPENCER
|LESCHISHIN
|SWITZER
|BUSSINEAU
|MATHIAS
|MICHALCEWICZ
|PARSONS
|8:00 pm
|TREMBLAY
|TAVELLA
|BONITZKE
|AMOS
|SZEKELY
|SMITH-MORIN
|BYE:
|CHIUPKA
Latest posts by This Media Release (see all)
- Ladies Curling Standings – November 28 - November 28, 2025
- Tackle invasive Phragmites in your community: Invasive Phragmites Control Fund now open - November 28, 2025
- Mixed Curling Standings – November 24 - November 28, 2025