Winter Road Conditions – Thursday, November 14th

Nov 14, 2025 at 06:12

Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and dry road Good No 2025-11-14 05:13
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:22
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:19
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:22
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:20
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Good No 2025-11-14 05:21
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and dry road Good No 2025-11-14 05:21
From Paint Lake Road to Mobert Bare and dry road Good No 2025-11-14 05:21
From Marathon to Mobert Bare and dry road Good No 2025-11-14 02:40
Hwy 519 From Hwy 17 – Dubreuilville Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:21
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and dry road Good No 2025-11-14 05:21
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:21
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Partly snow packed Bare and wet road Good No 2025-11-14 05:21
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-14 05:22
