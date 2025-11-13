Breaking News

Winter Road Conditions – Thursday, November 13th

Nov 13, 2025 at 06:12

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated Region
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-13 05:06 NER – Foleyet – 47 A
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-11-13 05:22 NER – Chapleau – 87
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:19 NER – Thessalon – 82
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-11-13 05:22 NER – Chapleau – 87
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:20 NER – Goulais – 84
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:21 NER – Batchawana – 84 B
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:21 NER – Wawa – 85
From Paint Lake Road to Mobert Bare and wet road Good No 2025-11-12 21:30 NER – White River – 86
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-13 02:43 NWR – Marathon – 212
Hwy 519 From Hwy 17 – Dubreuilville Bare and wet road Good No 2025-11-12 21:30 NER – White River – 86
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:21 NER – Wawa – 85
Hwy 631 From White River to Hornepayne and to Hwy 11 Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:21 NER – Hornepayne – 86 B
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Bare and wet road Good No 2025-11-13 05:21 NER – Wawa – 85
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-13 05:22 NER – Chapleau – 87

 

