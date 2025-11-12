Breaking News

Winter Road Conditions – Wednesday, November 12h

Nov 2, 2025 at 06:00

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Highway 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-12 05:09
Highway 101 From Shawmere River to Highway 651 Partly snow packed Bare and wet road Good No 2025-11-12 05:25
Highway 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and wet road Partly snow covered Good No 2025-11-12 05:21
Highway 129 From Hinckler Lake to Chapleau Partly snow packed Bare and wet road Good No 2025-11-12 05:25
Snow packed
Highway 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Good No 2025-11-12 05:22
Highway 17 From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Good No 2025-11-12 05:24
Highway 17 From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-11-12 05:24
Highway 17 From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Bare and wet road Fair No 2025-11-11 21:25
Highway 17 From Marathon to Mobert Bare and wet road Good No 2025-11-12 03:02
Highway 519 From Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Bare and wet road Fair No 2025-11-11 21:25
Highway 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-11-12 05:24
Highway 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Partly snow packed Good No 2025-11-12 05:25
Highway 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Good No 2025-11-12 05:24
Highway 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-12 05:25

 

