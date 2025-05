ROY, Jean-Guy

Passed away suddenly but peacefully with his family by his side at the Lady Dunn Health Centre, Wawa, on Thursday, May 22, 2025, at the age of 73 years.

Beloved husband of Huguette for 50 years. Loving father of Sandy McKittrick (James), Roger Roy (James Collins) and Yves Roy (Kathy). Proud grandfather of Alexei, Mathieu, Noah and Amélie. Son of the late Bertha and Jules Roy. Dear brother of Laurette Barkley (late Chris), Louiselle Guillemette (late André), Lawrence Roy (Lise) and Sylvie Gosselin (René). Son-in-law of the late Jeannine and Aurele Bellerose. Dear brother-in-law of the late Francine Lévesque (Richard), Ginette Bellerose (Perky Tenhumaki), late Serge Bellerose, Jacques Bellerose, late Louise Turcotte (late Serge), Denis Bellerose (Rosemarie), André Bellerose (Paula), Jacinthe O’Halloran (Gerry Gilbert), Donald Bellerose (Charlene Kardas), Léo Bellerose and the late Gilles Bellerose. Jean-Guy will be remembered by his many nieces and nephews, especially Mark Turcotte (Christine), Chantale Turcotte (René), Billy Turcotte, Jessie Turcotte and their families. Also, he will be missed by his great-nieces and nephews.

At Jean-Guy’s request, there will be no funeral service at this time. A celebration of his life will be held at a later date.

Cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa.

Est décédé soudainement mais paisiblement, entouré de sa famille, au Lady Dunn Health Centre de Wawa, le jeudi 22 mai 2025, à l’âge de 73 ans.

Époux bien-aimé de Huguette depuis 50 ans. Père aimant de Sandy McKittrick (James), Roger Roy (James Collins) et Yves Roy (Kathy). Grand-père fier d’Alexei, Mathieu, Noah et Amélie. Fils des défunts Bertha et Jules Roy. Frère chéri de Laurette Barkley (feu Chris), Louiselle Guillemette (feu André), Lawrence Roy (Lise) et Sylvie Gosselin (René). Gendre des défunts Jeannine et Aurèle Bellerose. Beau-frère des défunts Francine Lévesque (Richard), Serge Bellerose, Louise Turcotte (feu Serge), ainsi que de Ginette Bellerose (Perky Tenhumaki), Jacques Bellerose, Denis Bellerose (Rosemarie), André Bellerose (Paula), Jacinthe O’Halloran (Gerry Gilbert), Donald Bellerose (Charlene Kardas), Léo Bellerose et feu Gilles Bellerose. Jean-Guy restera dans les mémoires de ses nombreux neveux et nièces, en particulier Mark Turcotte (Christine), Chantale Turcotte (René), Billy Turcotte, Jessie Turcotte et leurs familles. Il manquera également à ses petits-neveux et petites-nièces.

À la demande de Jean-Guy, aucun service funéraire n’aura lieu pour le moment. Une célébration de sa vie se tiendra à une date ultérieure.

La crémation a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, à Sault Ste. Marie.

Arrangements confiés à la maison funéraire Kerry, Wawa.