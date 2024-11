La crise des opioïdes d’Algoma-Manitoulin : paroles en l’air, politisme et

Depuis plusieurs années, les Ontariennes et Ontariens vivent des troubles et des douleurs sur plusieurs fronts : l’accès à un logement abordable, l’accès aux soins de santé, la pénurie de médecins, l’inflation et le coût de la vie, le soutien de l’aide sociale incroyablement faible et l’accès en temps opportun aux programmes pour les enfants autistes, pour ne citer que quelques-uns des problèmes lourds. Pendant la majeure partie de son deuxième mandat, Doug Ford voit une élection se profiler à l’horizon. Les Ontariens n’hésitent pas à dire que son gouvernement n’a pas fait grand-chose pour soulager la douleur depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs, et peu d’entre vous voient beaucoup d’espoir en vue.

C’est en tenant compte de la situation ci-dessus que, dans ma chronique d’il y a deux semaines, j’ai demandé au premier ministre de mettre de l’ordre dans ses priorités. Il peut dire tout ce qu’il veut qu’il ait là pour le petit gars, mais cela ne le rend pas vrai. La vérité, c’est que Doug Ford et son gouvernement conservateur ont désespérément besoin d’une vérification de la réalité pour découvrir ce qui est vraiment important pour la population de l’Ontario au lieu des chuchotements des influenceurs et des lobbyistes en coulisses.

Mais cette semaine, il y a une question de la plus haute priorité pour les gens d’Algoma-Manitoulin et de tout le Nord de l’Ontario que le gouvernement Ford ne voit pas, ne comprend pas ou, pire encore, ne se soucie pas. Récemment, le Bureau de santé publique d’Algoma (APH) et Santé publique Sudbury et districts (PHSD) ont redoublé d’efforts pour sensibiliser les gens à une horrible tragédie sous nos yeux. Il est de notoriété publique que la crise des opioïdes est un problème dans tout l’Ontario et, en fait, dans tout le Canada. La situation dans le Nord de l’Ontario est nettement pire que celle du Sud de l’Ontario : les données et un rapport de l’APH appuient cette affirmation. Il y a quelques jours à peine, le Dr John Tuinema, médecin hygiéniste par intérim de l’APH et chef de la direction du Conseil de santé d’Algoma, a signalé la nature désastreuse de la situation dans ce district, démontrant que le taux de décès liés aux opioïdes est trois fois plus élevé que dans le reste de l’Ontario .

Laissez cela couler dans un instant.

Nous ne parlons pas du taux de consommation d’opioïdes ou du nombre calculé au prorata d’appels à l’aide de l’EMT. Nous parlons de décès réels. L’édition du 24 octobre 2024 du Sudbury Star rapportait que dans la ville de Sault Ste. Marie et dans la région, « la ville s’est hissée au sommet de la liste de la province pour le taux de décès liés aux opioïdes signalés au cours des trois premiers mois de 2024 », une augmentation significative par rapport aux trois premiers mois. Le numéro du 5 novembre a mis à jour cela en soulignant que « le taux de Sault Ste. Marie de 64,2 décès pour 100 000 personnes (annualisé) au T1 et au T2 cette année se traduit par 24 décès, selon les données. Blind River et Garden River ont également connu un décès chacun au cours du T1 et du T2.

Gardez à l’esprit que les personnes décédées ne sont pas des personnes sans visage ou des statistiques froides. Pour nous, ces personnages représentent nos amis, nos voisins, nos collègues de classe, nos camarades de classe et les membres de notre famille.

Cette nouvelle est d’autant plus troublante que l’information n’est nouvelle pour personne. Qu’il n’y ait pas de malentendu ; le gouvernement en a été informé à maintes reprises. Je sais avec certitude que j’ai soulevé cette question à plusieurs reprises à l’Assemblée législative. Le maire de Sault, Matthew Shoemaker, l’a bien résumé en disant : « C’est frustrant, décevant et vous met en colère. Sans que quelque chose change, nous savons que les statistiques vont continuer à ressembler à ça.

À titre d’exemple, le 18 novembre 2021, j’ai demandé au premier ministre Ford de cesser d’ignorer la crise des opioïdes dans le Nord de l’Ontario et de déclarer une urgence de santé publique. Je l’ai informé que la semaine précédente, sept croix blanches avaient été érigées dans la Première Nation de M’Chigeeng, chacune représentant un membre de la collectivité dont le décès avait été confirmé comme lié aux opioïdes. La transcription du hansard indique : « Assez, c’est assez. Nous devons agir maintenant et prévenir davantage de blessures et de décès. Les défenseurs de la collectivité ont été clairs sur ce dont ils ont besoin, mais le gouvernement actuel n’a pas fait ce qui était nécessaire. Le premier ministre et le gouvernement reconnaîtront-ils la gravité de l’épidémie d’opioïdes et déclareront-ils une urgence de santé publique dans la province ?

J’ai plaidé à maintes reprises que les gens d’Algoma-Manitoulin sont en train de mourir parce que le gouvernement ne prend pas de mesures contre la dépendance aux opioïdes et la santé mentale. À l’appui de ce fait, l’édition du 5 novembre 2024 du Sudbury Star a rapporté qu’il y a maintenant plus de 260 Croix pour le changement exposées à l’angle des rues Brady et Paris. Chaque croix représente un être cher perdu à la suite d’une surdose.

Au lieu de prendre des mesures significatives, le gouvernement répond par des paroles et des réponses typiques dans un « langage politique » codé.

Peu de temps avant de lever pour les vacances d’été, le 28 mai 2024, j’ai de nouveau lancé un appel direct au premier ministre Ford pendant la période des questions, demandant au gouvernement de prendre des mesures significatives pour faire face à la crise des opioïdes à Algoma-Manitoulin et dans le Nord de l’Ontario, en disant : « Ma question s’adresse au premier ministre. La semaine dernière, le premier ministre a annoncé que le gouvernement dépensera 225 millions de dollars pour introduire et accélérer la vente d’alcool dans les dépanneurs et les stations-service. Pendant ce temps, dans le Nord de l’Ontario, nous continuons de voir les décès liés aux opioïdes augmenter. En fait, le Nord a un taux de mortalité par surdose trois fois plus élevé que le reste de la province.

« Les priorités de Timmins, de Sudbury, de Thunder Bay, de Sault Ste. Marie, de North Bay, de Sioux Lookout, d’Elliot Lake et de toutes les collectivités du Nord de l’Ontario ne sont pas un accès plus rapide à l’alcool. Ils préféreraient que ces millions de personnes aillent vers des sites de consommation supervisée et des centres de traitement des dépendances qui ont travaillé avec des budgets serrés pour sauver la vie des gens dans le Nord de l’Ontario.

« Pourquoi le premier ministre accorde-t-il la priorité à la vente d’alcool plutôt qu’aux personnes mourantes d’une surdose d’opioïdes ? »

Au lieu de répondre à ma question, le premier ministre a demandé à Michael Tibollo, ministre associé de la Santé mentale et des Toxicomanies, de répondre. Au lieu de dire ce que le ministère ferait pour faire face à la crise qui frappe si durement le Nord ou même de promettre d’examiner la question plus en détail, le ministre Tibollo a répondu dans les termes les plus généraux, expliquant que la province a fait des « investissements importants ». Il a déclaré : « Sur les investissements que nous avons faits, 54 % ont été consacrés à la construction de 400 lits dans la province, 7 000 places de traitement, dont 54 % dans le Nord de l’Ontario. »

Pardonnez-moi, mais comment l’ajout de lits répartis dans toute la province aidera-t-il à prévenir la dépendance là où la situation est désastreuse dans le Nord ? Grâce à la prévention, moins de lits seraient nécessaires en premier lieu. Il n’y avait aucune mention de plans réels pour mettre en œuvre des programmes pour aider à empêcher les gens de devenir dépendants. Juste une déclaration que le gouvernement jette de l’argent sur le problème, en espérant qu’il colle.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, à ma question complémentaire, encore une fois au premier ministre, j’ai souligné que les gens d’Algoma-Manitoulin me disent qu’ils sont très mécontents qu’il ait gaspillé 225 millions de dollars pour augmenter les ventes d’alcool alors que cet argent aurait pu être utilisé pour améliorer les soins de santé, réduire les temps d’attente à l’urgence et éliminer les fermetures d’hôpitaux en raison de pénuries de médecins. Cet argent aurait pu être utilisé pour réduire le nombre de décès liés aux opioïdes dans le Nord.

Cette fois-ci, le premier ministre a choisi de répondre personnellement à ma question, quoiqu’avec désinvolture, en disant : « Avec tout le respect que je dois au député, il s’inquiète d’une élection anticipée. Il devrait s’inquiéter de savoir pour qui vous vous présentez : en tant qu’indépendant ? … C’est ce que vous devez déterminer, mon ami, parce que vous ne serez probablement pas ici au prochain tour.

Vous n’avez pas besoin d’avoir un diplôme en sciences politiques pour vous demander si les réponses ci-dessus sont celles d’un ministre et d’un premier ministre responsables, engagés et concernés. Le cynisme et le caractère impitoyable de la réponse du premier ministre font plus qu’expliquer pourquoi les choses ont atteint des niveaux aussi catastrophiques dans les districts d’Algoma-Manioulin et de Sudbury.

La crise des opioïdes est bien réelle. Ce n’est pas quelque chose à plaisanter ou à rendre partisan. La vie des toxicomanes est en danger, et leur famille, leurs amis et d’autres personnes qui les soutiennent méritent une considération et des actions sérieuses, et non des commentaires partisans impitoyables.

Comme toujours, je vous invite à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou appeler sans frais le 1-800-831-1899.