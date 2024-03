Premier Ford ne se contente pas de doubler ; il triple la

Pour être un politicien efficace, vous ne pouvez pas être une violette qui rétrécit. Vous devez démontrer la volonté et la capacité d’écouter, la fiabilité et la capacité d’apprendre et de s’adapter à de nouvelles informations et situations. Bien sûr, l’un des traits les plus critiques à transmettre est un sentiment de confiance en soi. Maintenant, je ne dis pas que chaque politicien doit exactement respirer la confiance en soi. Cependant, vous devez avoir un peu plus que votre juste part si vous voulez faire un bon travail et survivre.

Je soulève cette question ici parce que les Ontariennes et Ontariens voient ce qui pourrait être considéré comme une manifestation sans précédent et troublante de confiance excessive envers le premier ministre Ford ces derniers temps en ce qui concerne la nomination des juges à la magistrature.

Le travail de tout gouvernement est d’assurer la protection et les droits des citoyens et d’assurer la sécurité de la société grâce à la création de lois. C’est le travail des politiciens de créer la loi et de l’adopter pour qu’elle devienne la loi du pays. Notre système judiciaire doit appliquer ces lois aux différends portés devant les tribunaux pour décision. Pour chaque cas individuel, les juges tiennent compte de tous les faits et éléments de preuve, puis interprètent et appliquent la loi et offrent des décisions équitables, y compris des pénalités possibles et une restitution si nécessaire.

Même avant que notre nation ne soit officiellement créée, les Canadiens comprenaient la nécessité de séparer l’Église et l’État. De même, notre pays a été constitué sur un système où le système judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement. En fait, le site Web du gouvernement du Canada sur la magistrature indique ce qui suit : « L’indépendance judiciaire est la pierre angulaire du système judiciaire canadien. C’est pourquoi, en vertu de la Constitution, le pouvoir judiciaire est séparé et indépendant des deux autres branches du gouvernement, l’exécutif et le législatif. L’indépendance judiciaire garantit que les juges seront en mesure de prendre des décisions libres de toute influence et fondées uniquement sur les faits et le droit. Rien n’est plus important dans notre système judiciaire que d’avoir des juges indépendants.

Pour nous assurer que cela se produise, nous avons mis en place des mesures de protection pour maintenir le système judiciaire à distance des politiciens. Ici, en Ontario, nous avons ce qu’on appelle le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature (CCJA). Le CCJA a été conçu pour élaborer un modèle non partisan de nomination des juges à la magistrature de l’Ontario. Il a été présenté pour la première fois en 1988 par le gouvernement libéral de David Peterson et finalement adopté par le gouvernement néo-démocrate de Bob Rae en 1995.

Dans le monde juridique, on dit que le système de sélection des juges de l’Ontario a longtemps été considéré comme l’étalon-or en matière de conception. Les juges de l’Ontario sont bien contrôlés par les professionnels les plus instruits, les plus expérimentés et les plus variés de la province. Ils sont choisis par des gens qui connaissent la loi de l’intérieur. Pour le JAAC, il est primordial de veiller à ce que les politiciens et la politique soient tenus à distance.

À l’heure actuelle, l’Ontario a des postes à pourvoir à la magistrature à venir. Il a été annoncé que deux anciens membres du personnel conservateur ont été nommés au comité de sélection. Mais, étant donné le parti pris apparent, réel ou perçu, de la sélection des anciens membres du personnel, la communauté juridique a été alarmée, exprimant son indignation face à l’irrégularité des nominations.

Lorsqu’on lui a demandé s’il approuvait les nominations, le Toronto Star a cité le premier ministre Ford, qui a répondu : « À cent pour cent, je le suis ! Nous [les conservateurs] avons été élus pour obtenir des personnes partageant les mêmes idées dans les nominations … Je ne vais pas nommer des néo-démocrates ou des libéraux. J’ai dit très clairement où j’en suis avec les juges… Les juges de paix et les juges, ils laissent sortir les criminels… Je mets des gens partageant les mêmes idées qui croient en ce en quoi nous croyons, en gardant les méchants en prison.

En vérité, bien que beaucoup puissent être indignés, les Ontariennes et Ontariens ne devraient pas être trop surpris d’entendre de tels commentaires, compte tenu des changements apportés par M. Ford depuis sa première élection en 2018. En 2021, le procureur général Doug Downey a changé le fonctionnement du JAAC pour qu’il soit plus facile pour le gouvernement d’obtenir ses propres choix nommés à la magistrature.

Dans le 11 mars 2021, le journaliste du Toronto Star Jacques Gallant a cité Daniel Brown, vice-président de la Criminal Lawyers Association, qui a déclaré : « Nous sommes particulièrement préoccupés par la façon dont les futurs gouvernements pourraient utiliser ces changements, car ces changements ramèneraient les nominations par favoritisme et saperaient la grande qualité des candidats à la magistrature nommés à la Cour de justice de l’Ontario. »

De tels commentaires, faits publiquement, provenant de n’importe quel premier ministre, sont plus que choquants. Eh bien, voilà pour empêcher le gouvernement et les politiciens d’interférer avec le système judiciaire. Il s’agit d’un acte de favoritisme sans vergogne et in-your-face.

Il est important de noter que le premier ministre Ford a déclaré qu’il avait l’intention de mettre au pouvoir des gens qui « croient en ce en quoi nous croyons ». Il a utilisé la couverture d’être élu par le peuple comme justification. Maintenant, je sais que j’ai dit plus haut qu’un politicien, en particulier un premier ministre, doit faire preuve de confiance en soi. Cependant, je pense que c’est l’acte ultime d’orgueil que d’interpréter le mandat de son gouvernement comme une autorité de carte blanche pour aller à l’encontre de nos normes établit dans une société démocratique. Un pouvoir judiciaire indépendant doit être entièrement que… indépendant. Pas seulement après leur nomination, mais dès le début du processus pour s’assurer que nous obtenons le candidat de la plus haute qualité sur la magistrature.

La présidente de l’Association du Barreau de l’Ontario, Kelly McDermott, a déclaré que les Ontariennes et Ontariens évitent le système judiciaire à l’américaine dans lequel les politiciens nomment directement la magistrature. Elle est citée en disant : « L’expérience des États-Unis est un rappel fréquent de la nécessité de protéger un système judiciaire sur lequel on peut compter pour prendre des décisions sur la base de la loi, plutôt que de l’idéologie ou de la politique partisane. C’est fondamental pour la primauté du droit.

On ne peut s’empêcher de remarquer à quel point les réactions de Doug Ford ont été intenses et explosives lorsqu’elles ont été interrogées sur cette question. Après que l’histoire a frappé les journaux, les médias ont rapporté que le premier ministre Ford a « doublé » sa position, offrant des réponses très pointues. Mais lorsque l’Assemblée législative a repris, et qu’il a été interrogé sur la question par le chef de l’opposition, Ford a répondu avec échauffe : « J’en ai assez que les juges laissent ces gens en liberté sous caution. Nous allons embaucher des juges coriaces, des juges de paix coriaces. C’est ce que nous faisons.

Pour souligner son point de vue, M. Ford a poursuivi en disant à l’Assemblée législative : « Nous allons tripler pour nous assurer que les collectivités sont sûres. Nous allons tripler pour obtenir des juges qui croient qu’il faut jeter quelqu’un en prison lorsqu’ils frappent aux portes, mettre une arme à feu sur la tête des gens, terroriser leurs enfants.

Nous savons tous que l’expérience de Doug Ford vient de sa participation à la gestion de l’entreprise familiale de fabrication d’enseignes. Il n’a pas de diplôme en droit, de formation juridique ou de qualifications judiciaires. Il est donc déconcertant de voir notre premier ministre démontrer son excès de confiance, prétendant qu’il en sait plus sur la façon dont le système judiciaire de l’Ontario devrait fonctionner que sur l’expertise combinée du JAAC. Qu’est-ce qui lui fait penser qu’il sait mieux ? Ses commentaires et ses opinions ont été fortement critiqués par les experts juridiques des facultés de droit, les associations du barreau, la Fédération des associations de droit, les cabinets d’avocats de premier plan et une pléthore d’autres groupes.

Lorsque les Ontariennes et Ontariens votent pour élire un gouvernement et un premier ministre, ils tiennent naturellement compte de la prévoyance et de la planification du chef, qui doit faire preuve d’un leadership et d’une confiance solides. Bien que la confiance soit clairement une bonne chose, comme nous le savons tous, vous pouvez avoir trop d’une bonne chose.

Le journaliste et auteur canadien Malcolm Gladwell a écrit avec sagesse : « L’incompétence m’ennuie. L’excès de confiance me terrifie.

Comme toujours, n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale.