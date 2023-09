Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Semaine de l’égalité des sexes

Le 17 septembre 2023

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de la Semaine de l’égalité des sexes :

« Aujourd’hui, les Canadiens marquent le début de la Semaine de l’égalité des sexes, qui se déroule jusqu’au 23 septembre. Cette semaine, nous célébrons le travail accompli pour faire progresser l’égalité des sexes, nous reconnaissons les réalisations importantes des femmes et des personnes de diverses identités de genre, et nous réaffirmons notre engagement à bâtir un Canada plus équitable, plus juste et plus inclusif.

« Il est bénéfique pour nous tous de veiller à ce que chacun ait les mêmes droits et le même accès aux opportunités. Le thème de cette année, “Ensemble pour l’égalité des sexes : unissons nos forces”, nous rappelle que les Canadiens doivent continuer de faire front commun s’ils veulent bâtir un avenir où les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre sont égaux et peuvent réaliser leur plein potentiel.

« Ici, au Canada, nous avons réalisé des progrès importants en matière d’égalité des sexes, mais nous savons qu’il reste du travail à faire. À cet égard, nous avons mis en place des services de garde réglementés à 10 dollars par jour en moyenne pour les familles dans près de la moitié des provinces et des territoires du pays, et nous avons réduit d’au moins la moitié les frais de garde dans les autres provinces et territoires. C’est notamment grâce à ces services que la participation des femmes au marché du travail a atteint un niveau record. Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts pour lutter contre la violence fondée sur le sexe et l’éradiquer dans le cadre de notre Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui s’attaque aux causes profondes de cette violence et vise à fournir un meilleur soutien aux victimes, aux survivants et à leurs familles.

« Nous savons que la lutte pour l’égalité des sexes s’étend au-delà de nos frontières. C’est pourquoi le gouvernement du Canada continue de promouvoir et de défendre les intérêts des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre à l’étranger par l’intermédiaire de sa Politique d’aide internationale féministe, qui vise notamment à porter leurs voix et favoriser leur leadership, ainsi qu’à leur donner un meilleur accès aux soins de santé sexuelle et reproductive.

« En cette Semaine de l’égalité des sexes, célébrons tout ce que nous avons accompli, reconnaissons le travail qu’il reste à faire et renouvelons notre engagement à bâtir un avenir où chacun jouira de chances égales. Je vous encourage tous à utiliser le mot-clic #SemaineDeLégalitéDesSexes pour nous faire part des mesures que vous prenez pour bâtir un Canada plus juste. »